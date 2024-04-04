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Розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»: фігуранта справи взято під варту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розкрадання 95 млн грн «Укрзалізниці»: фігуранта справи взято під варту
У випадку внесення застави Шило повинен буде не відлучатися з Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами
фото: Центр Протидії Корупції

Артема Шила взяли під варту на 60 днів із заставою у 30 млн грн

Сьогодні, 4 квітня, посадовця СБУ Артема Шила, якого підозрюють в організації корупційної схеми в «Укрзалізниці» було взято під варту із заставою в 30 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Центру протидії корупції.

Як зазначається, рішення ухвалила суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Сікора.

«У випадку внесення застави Шило повинен буде не відлучатися з Києва, не спілкуватися з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ та іншими особами, зокрема Єрмаком, Татаровим, Камишіним, Кубраковим з приводу обставин кримінального провадження. Окрім того, він змушений буде утримуватися від відвідування приміщень Укрзалізниці, Офісу Президента, здати закордонні паспорти, носити електронний браслет», – йдеться у повідомленні.

Під час обрання запобіжки стало відомо, що дохід Шила поза військовою службою склав 7 млн грн. Доходу на військовій службі працівників СБУ у податковому реєстрі немає.

Дружина Шила має бізнес, пов'язаний з салонами краси. Доходи різко збільшилися після того, як почала свою діяльність організована група на чолі з Шилом, зазначив прокурор.

Окрім того, були зафіксовані витоки стосовно розслідування, хоча намагалися дотримуватись максимального режиму секретності. Спостереження за Шилом здійснювали лише на останньому періоді провадження. 

За повідомленням «Слідство.Інфо» 3 квітня у Вищому антикорупційному суді обирали запобіжний захід посадовцю СБУ Артему Шилу. За даними слідства, він допоміг компанії перемогти на закупівлі трансформаторів, направивши лист, що компанія-конкурентка має російський слід. Компанія-виробник та компанії-постачальники трансформаторів також мають зв’язки з Росією та Білоруссю, однак Шило проігнорував це.

2 квітня 2024 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу Президента України. За інформацією «Слідства.Інфо», йдеться про колишнього начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Артема Шила. Шило працює радником очільника СБУ Василя Малюка

Наступного дня фігурантами справи було повідомлено про підозру в заволодінні майже 95 млн грн філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця».

За даними слідства, у 2022 році керівник групи через підконтрольних службовців «Укрзалізниці» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Інших учасників із дешевшими пропозиціями відхиляли, використавши лист «Щодо загроз державній безпеці».

У НАБУ зазначили, що компанію-переможницю контролює громадянин Республіки Білорусь, який має зв’язки з РФ, однак це проігнорували під час закупівлі.

Теги: СБУ Укрзалізниця

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