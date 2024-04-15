СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» ППО під Черкасами та Одесою

Після повномасштабного вторгнення РФ чоловік сподівався, що його «роботу» помітять рашисти

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії ракетних ударів рф по Черкаській та Одеській областях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони.

За даними слідства, інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму.

Після повномасштабного вторгнення РФ чоловік сподівався, що його «роботу» помітять рашисти.

Саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі.

СБУ викрила злочинні наміри фігуранта ще на початковому етапі його діяльності. У подальшому всі дії ворожого інформатора були задокументовані і заблоковані.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності фото пресцентр СБУ

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Як провідомлялося, Служба безпеки України з початку 2024 року викрила вже 11 агентурних мереж.

«Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11», – відзвітував очільник спецслужби.

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За його словами, СБУ протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема й через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) тощо.

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До слова, представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського. Також у Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров.