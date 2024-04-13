Херсонець із ворожими спецслужбами організував замах на начальника Херсонської ОВА

Співробітники СБУ затримали мешканця на завершальному етапі замаху

СБУ запобігла замаху на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, передає «Дзеркало тижня».

За його словами, замах на голову ОВА організував херсонець разом із ворожими спецслужбами. Місцевого мешканця було затримано 10 квітня.

Малюк розповів, що з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Зрадник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці Прокудіна.

Співробітники СБУ затримали його на завершальному етапі замаху. Також співробітникам вдалося вчасно посадити дрон.

Малюк також повідомив, що відомство постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК.

«З крайніх реалізацій – затриманий агент ФСБ у Дніпрі, який знімав на телефон ТЕС і готував відповідні удари. Разом з колегами з внутрішньої безпеки Нацполіції затримали колишнього міліціонера на Запоріжжі, який дуже тісно працював по об'єктах ОПК. Затримано декількох співробітників «Укрзалізниці», які надавали інформацію ворогу щодо логістичних переміщень зброї і засобів ураження», – розповів глава СБУ.

Загалом, за його словами, за минулий рік виявлено та задокументовано 47 агентурних мереж. З початку року виявлено 11 зловмисників. Всі вони затримані.

Нагадаємо, представники Служби безпеки України стоять за ліквідацією зрадників і військових злочинців на окупованих територіях і всередині РФ. Йдеться, зокрема, про Іллю Ківу та Владлена Татарського.

До слова, у Москві 12 квітня вибухнув автомобіль Toyota Land Cruiser Prado. Власником підірваної машини виявився 48-річний колаборант, ексспівробітник СБУ Василь Прозоров.