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Окупанти припинили наступ на двох напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти припинили наступ на двох напрямках – Генштаб
Наші захисники відбили дев’ять атак росіян на Авдіївському напрямку
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень

Триває 763-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав сім ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ветеринарне Харківської області та Харків. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Хрінівка, Гірськ, Мхи, Тимоновичі, Костобобрів, Михальчина Слобода Чернігівської області; Кучерівка, Старикове, Кіндратівка, Веселівка, Басівка Сумської області; Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито дві атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито чотири атаки в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новий, Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Васюківка та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дев’ять атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Цукурине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Українськ Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, три рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Потягом доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Ворожих обстрілів зазнали місто Херсон та Михайлівка Херсонської області; Нікополь Дніпропетровської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони, одній станції РЕБ та ще одному важливому об’єкту противника.

Нагадаємо, у 2024 році існує ймовірність того, що окупанти відкриють новий активний напрямок фронту.

До слова, російські загарбники використовують затримку допомоги для України для інтенсивніших атак, але не мають ресурсу для здійснення великого прориву

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Теги: Генштаб Херсонщина війна ЗСУ окупанти

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