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Ексочільниця Мінветеранів знайшла нову роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексочільниця Мінветеранів знайшла нову роботу
У лютому 2024 року тодішній міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку
фото: mva.gov.ua/Мінветеранів

Лапутіна пройшла військово-лікарську комісію і мобілізувалася до лав СБУ

Колишня глава Міністерства ветеранів України Юлія Лапутіна заявила, що мобілізувалася до Служби безпеки України. Про це вона написала у Facebook.

Лапутіна розповіла, що пройшла військово-лікарську комісію і від сьогодні мобілізована до лав СБУ. Вона також заявила, що залишатися у цивільному секторі було для неї «одним із викликів» від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Утім, каже Лапутіна, вона розуміла потребу в стабільності уряду та Ради національної безпеки та оборони в той час.

Однак, за словами ексміністра, українці, що мають досвід протидії російським спецслужбам, а також військовий та бойовий досвід з 2014 року, мають повернутися до лав Сил безпеки та оборони.

Зазначимо, Лапутіна – генерал-майор запасу. Має юридичну, педагогічну та психологічну освіту. З 1992 до 2020 року проходила військову службу в СБУ.

Працювала заступницею начальника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ, командиром оперативної групи СБУ під час російсько-української війни на сході України.

На сайті Мінветеранів зазначають, що Лапутіна брала участь у війні на сході України з квітня 2014 року.

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку.

До слова, в Україні, як зафіксували аналітики за результатами онлайн-опитування «Портрет ветерана», спостерігається тенденція до погіршення ставлення суспільства до ветеранів російсько-української війни та негативним оцінками з боку самих військових та ветеранів виконання державою зобов’язань перед ними.

У повідомлені йдеться про те, що ветерани, які перейшли до цивільного життя, переважно сприймають до них ставлення як негативне. Під час опитування у жовтня 2023 року 9,8% заявило, що суспільство їх «зовсім не поважає».

Раніше Громадська рада при Міністерстві у справах ветеранів закликала Юлію Лапутіну піти у відставку з посади міністра.

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Теги: війна СБУ Юлія Лапутіна Міністерство у справах ветеранів

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