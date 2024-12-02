Дрон влучив у житловий будинок у Тернополі: є жертви

Надзвичайники гасять пожежу та проводять евакуацію населення

Під час повітряної тривоги ворог атакував Тернопіль ударними дронами. Пошкоджено житловий будинок. Одлна людина загинула, є поранені. Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода.

На місці події працюють відповідні служби: гасять пожежу та проводять евакуацію населення.

«На жаль, є жертви: є важкопоранені, одна людина загинула... Щиро співчуваю рідним...», – сказав Негода.

Зазначимо, що станом на зараз на Київщині та в низці північних і центральних областей триває повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників.

Нагадаємо, 1 грудня російські загарбники атакували з безпілотника маршрутку в Херсоні. Постраждали 11 людей. Троє людей загинули: дві жінки і чоловік.

Крім того, вчора вночі ворожий дрон-камікадзе «Шахед» зруйнував приватний будинок у громаді Прилуцького району на Черкащині.