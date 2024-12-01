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Атака «Шахедів» на Київщину: поліція показала наслідки (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака «Шахедів» на Київщину: поліція показала наслідки (фото)
В одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків
фото: Нацполіція

Пошкоджень зазнали будинки та автівки місцевих жителів

Внаслідок сьогоднішньої атаки дронів на Київшині пошкоджені будинки та транспортні засоби. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Окупанти атакували область, пошкоджень зазнали будинки та автівки місцевих жителів», – йдеться в повідомленні.

Станом на 10:00 у одному з населених пунктів зафіксовано пошкодження трьох приватних будинків, квартири, трьох транспортних засобів. Також внаслідок падіння уламків відбулося займання гаражного приміщення.

Пожежу ліквідували рятувальники. Постраждалих немає.

Наслідки атаки дронів на Київщину
Наслідки атаки дронів на Київщину
фото: Нацполіція
Наслідки атаки дронів на Київщину
Наслідки атаки дронів на Київщину
фото: Нацполіція
Наслідки атаки дронів на Київщину
Наслідки атаки дронів на Київщину
фото: Нацполіція

Нагадаємо, що ворог запустив 78 ударних дронів типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу. Силам ППО вдалося збили 32 таких БпЛА. Ще 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни.

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. 

До слова, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: окупанти війна Київщина поліція безпілотник

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