Окупанти атакували маршрутку у Херсоні: є загиблі

Росіяни все частіше атакують дронами маршрутні таксі

Постраждали 11 людей

Сьогодні російські загарбники атакували з безпілотника маршрутку у Херсоні. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Постраждали 11 людей.

Троє людей загинули: дві жінки і чоловік.

Восьмеро людей з пораненнями різних ступенів тяжкості у лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, що ворог вночі запустив 78 ударних дронів типу «Шахед» та безпілотників невстановленого типу. Силам ППО вдалося збили 32 таких БпЛА. Ще 45 російських безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни.

Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці.

До слова, триває 1012 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 211 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні ракетного удару два ракетних удари двома ракетами, використав для ураження 503 дрони-камікадзе. Здійснила понад три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.