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Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року
Ситуація на фронті 2 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень

Протягом минулої доби Росія завдала по Україні 18 авіаційних ударів, скинувши при цьому 28 КАБів, 698 ударів дронами-камікадзе, здійснила понад 3000 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 158 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

На Харківському напрямку

Наші війська відбили десять атак ворога поблизу Стариці, Тихого, Вовчанська та в напрямку Козачої Лопані. За попередніми підрахунками, минулої доби ворог втратив на напрямку 130 військовослужбовців вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили два танки, шість бойових броньованих машин, 13 БпЛА, вісім одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки; значних пошкоджень зазнали три танки та чотири автомобілі окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 2
мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак на наші укріплення. На цей час чотири боєзіткнення в районах Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю завершились.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 3
мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

За день російські війська вісім разів штурмували позиції українських захисників в районах Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського. Всі атаки противника відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 4
мапа: deepstatemap

На Сіверському напрямку

Ворог активних дій не проводив, авіація противника завдала удару трьома авіабомбами по Сіверську.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 5
мапа: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Завершилась невдачею спроба загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 6
мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Окупанти за сьогодні сім разів штурмували в районах Торецька та в напрямку Щербинівки. Активно діяла ворожа бомбардувальна авіація в районах Костянтинівки та Петрівки. Бойове зіткнення продовжується в одній локації.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 7
мапа: deepstatemap

На Покровському напрямку

Упродовж минулої доби ворог здійснив 33 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького. Противник застосовував авіаційні засоби ураження по районах населених пунктів Пантелеймонівка, Гродівка, Даченське, Новопустинка. За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 173 та поранили 210 окупантів на цьому напрямку; знищили танк, три бойові броньовані машини, три міномети та сім автомобілів, також завдали пошкоджень двом артилерійським системам.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 8
мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог інтенсивно атакує. На цей час доби нараховується вже 48 боєзіткнень. Атаки противника відбивались нашими воїнами поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки, на даний час точиться бій. Окупанти скидали КАБи по районах населених пунктів Улакли та Єлизаветівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 9
мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Ворог 24 рази намагався прорватися поблизу Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки, але на заваді цьому стали наші захисники, одне боєзіткнення триває досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 10
мапа: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Ворог провів чотири невдалі штурми.

Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року фото 11
мапа: deepstatemap

На Курщині

Українські захисники за сьогодні відбили 15 атак окупантів, триває одне боєзіткнення.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора за ефективну бойову роботу відзначено українських воїнів з 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс», 38-ї окремої бригади морської піхоти, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 126-ї окремої бригади територіальної оборони.

Нагадаємо, триває 1013-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб Україна фронт

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