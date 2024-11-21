Суд повторно арештував майно Рабіновича, яке він переписав на маловідомі фірми

З початку лютого 2022 року Вадим Рабінович із дружиною Іриною живуть в Ізраїлі

Три будинки і три земельні ділянки визнано речовими доказами у кримінальному провадженні

Печерський райсуд Києва арештував три будинки загальною площею 1,1 тис. кв. м і три земельні ділянки площею 4,91 га у рамках кримінального провадження за фактом посягання на територіальну цілісність України, у якому фігурує екснардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Вищеперераховане майно записано на маловідомі столичні компанії «Маура» і «Стентон».

Вищеперераховане майно записано на маловідомі столичні компанії «Маура» і «Стентон» Однак слідство вважає, що справжнім власником є екснардеп-втікач Вадим Рабінович витяг із судового реєстру

Водночас, на думку слідства, справжнім власником нерухомості є колишній нардеп Вадим Рабінович, який є фігурантом кримінального провадження за статтею частина 2 статті 110 Кримінального кодексу («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, поєднано з розпалюванням національної ворожнечі»).

За даними досудового розслідування, 1 березня 2021 року Рабінович, будучи народним депутатом, опублікував на своїй сторінці у Facebook фотозображення карти України без території Автономної Республіки Крим та з позначеннями на мапі абревіатур «ДНР» і «ЛНР». На цій же мапі назви обласних центрів було вказано російською мовою. Слідство вважає, що у такий спосіб Вадим Рабінович «публічно здійснив заклик у формі дезінформування аудиторії щодо ролі української мови в Україні, у суспільному, особистому житті українців, як мови, яка поступається за критерієм розповсюдженості російській мові», а також «схилив аудиторію до визнання легітимності зміни територіально-адміністративного устрою держави, визначеного Конституцією України, шляхом заміщення певних територій Донецької та Луганської областей України самопроголошеними республіками».

Відповідне кримінальне провадження зареєстровано у грудні 2023 року. З судових матеріалів невідомо, чи оголошувалася підозра екснардепу у вчиненні описаного злочину. Лише відомо, що 14 жовтня 2024 року старший слідчий ДБР видав постанову про визнання трьох будинків і трьох земельних ділянок речовим доказом у цьому кримінальному правопорушенні. У разі доведення вини передбачено покарання, окрім позбавлення волі, ще й конфіскація майна.

Варто наголосити, що 18 жовтня 2024 року суддя Печерського райсуду Світлана Смик, яка розглядає обвинувальний акт щодо Вадима Рабіновича у держзраді, скасувала арешт цих самих будинків і земельних ділянок. Перелічене майно до квітня 2023 року належало дружині обвинуваченого Ірині Рабінович. Потім вона його переписала на своє ТОВ «Аліса продакшн», яке згодом відчужила. У цілому, переписування активів сім’ї Рабіновичів відбулося за кілька місяців перед оголошення екснардепу підозри у держзраді. Після скасування арешту суддею Смик майно було переписано на ТОВ «Маура» і «Стентон».

За відомостями слідства, з початку лютого 2022 року Вадим Рабінович із дружиною Іриною живуть в Ізраїлі. Туди колишній політик виїхав на підставі паспорту громадянина Ізраїлю.

Нагадаємо, що 10 липня 2022 року нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував у соцмережі інформацію про те, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, у тому числі нардепам Ігорю Васильковському і Вадиму Рабіновичу. До цього ж переліку потрапив олігарх Ігор Коломойський та його колишній соратник, бізнесмен Геннадій Корбан.

3 листопада 2022 року Рада забрала мандат у Вадима Рабіновича на підставі позбавлення його громадянства України указом президента Володимира Зеленського.

26 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Вадиму Рабіновичу у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Це відбулося шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

ДБР зазначає, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.