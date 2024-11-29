«Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів (відео)

За два дні РФ атакувала енергосистему майже 400 ракетами та дронами

Понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників використала Росія під час двох останніх масованих атак на українську енергосистему – 17 і 28 листопада. Про це повідомило «Укренерго» та показало наслідки атак.

«Ворог не просто хоче залишити всіх нас без світла і тепла. Він хоче посіяти розпач і зневіру... Ворог намагається знищити українську енергосистему, не шкодуючи для цього сотень ракет і дронів. Але після кожної масованої атаки ми одразу починаємо відновлення», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що після двох поспіль масованих атак українська енергосистема вкотре відновлюється. Українців просять дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії.

«Це прискорить ремонтні роботи та зменшить необхідність застосування вимушених відключень», – додали там.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Завтра, 30 листопада, світло вимикатимуть із 8:00 до 22:00 для споживачів та з 8:00 до 23:00 для промисловості та бізнесу.