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«Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів (відео)
Наслідки російських атак на енергосистему
скрін із відео

За два дні РФ атакувала енергосистему майже 400 ракетами та дронами

Понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників використала Росія під час двох останніх масованих атак на українську енергосистему – 17 і 28 листопада. Про це повідомило «Укренерго» та показало наслідки атак.

«Ворог не просто хоче залишити всіх нас без світла і тепла. Він хоче посіяти розпач і зневіру... Ворог намагається знищити українську енергосистему, не шкодуючи для цього сотень ракет і дронів. Але після кожної масованої атаки ми одразу починаємо відновлення», – йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що після двох поспіль масованих атак українська енергосистема вкотре відновлюється. Українців просять дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії.

«Це прискорить ремонтні роботи та зменшить необхідність застосування вимушених відключень», – додали там.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Російські війська знову атакували українську енергосистему, було запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Завтра, 30 листопада, світло вимикатимуть із 8:00 до 22:00 для споживачів та з 8:00 до 23:00 для промисловості та бізнесу.

Теги: енергетика війна електроенергія ракетна атака відключення світла

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