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Білгородську та Воронезьку області масово атакували безпілотники (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білгородську та Воронезьку області масово атакували безпілотники (відео)
У Воронезькій та Білгородській лунають вибухи
скріншот з відео

Внаслідок атаки дронів пошкоджено російську інфраструктуру

У Воронезькій та Білгородській областях зафіксовано атаки безпілотників на промислові об'єкти. Відомо про пожежі та пошкодження інфраструктури. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як зазначають журналісти, мінімум п'ять БпЛА атакували промислове підприємство у Воронезькій області, внаслідок атаки почалася пожежа. Жителі Кам'янського району повідомили про кілька потужних вибухів, після чого з'явилося задимлення в районі одного з місцевих заводів. Постраждалих нібито немає, а на місці працюють профільні служби.

Крім того, безпілотники також атакували Олексіївку у Білгородській області.

Як повідомив губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков, ППО начебто збила кілька дронів. Внаслідок падіння уламків від безпілотників на території одного із підприємств пошкоджено виробничі приміщення. Крім того, зафіксовано пошкодження на інфраструктурному об'єкті та на лінії електропередач. За словами Гладкова, попередньо ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляють численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

За даними CNN, Україна вперше завдала удару вглиб Росії американськими ракетами Atacms на тисячний день від повномасштабного вторгнення РФ, уразивши арсенал російської зброї. Це підтвердили два американські чиновники.

Зазначається, що Україна використала Atacms лише через два дні після того, як адміністрація Байдена дала «зелене світло» на використання американської зброї великої дальності проти цілей у Росії.

Згодом помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

До слова, співрозмовник Reuters заявив, що Україна атакувала склад боєприпасів вісьмома ракетами Atacms. З них Росія, змогла перехопити дві. Таким чином Міністерство оборони Росії вкотре збрехало повідомляючи нібито про збиття українських ракет.

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Теги: росія війна безпілотник Білгород дрон

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