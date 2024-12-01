У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

О 21:49 у Києві залунали сирени повітряної тривоги. Небезпека охопила більшість регіонів. Повітряні сили попередили про загрозу ударних безпілотників.

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці.

Попередньо, пошкоджень зазнав багатоквартирний житловий будинок – вибуховою хвилею вибиті вікна.

Інформації щодо постраждалих ще немає.

Додамо, що у ніч на 28 листопада у Києві була одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни – вона сумарно тривала девʼять з половиною годин.

Тоді під масованим ударом опинилась українська енергетика. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК Укренерго терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.