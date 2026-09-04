Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow

Зараз павербанки коштують від сотень гривень, а генератори та EcoFlow – від десятків тисяч

Ціни на пристрої для резервного живлення суттєво відрізняються залежно від потужності та призначення

Українці вже починають готуватися до осінньо-зимового періоду та можливих відключень електроенергії. «Главком» промоніторив актуальні ціни на павербанки, генератори та зарядні станції EcoFlow.

Скільки коштують павербанки

Павербанк на 10 000 мА·год зараз можна придбати за 600–1300 грн. Середня ціна відібраних моделей – близько 900 грн.

За павербанк на 20 000 мА·год доведеться заплатити приблизно 750–1300 грн. Середня ціна – близько 1 тис. грн.

Ціни на павербанки в інтернет-магазині «Фокстрот» скриншот з сайту foxtrot.com.ua

Ціни на павербанки в інтернет-магазині «COMFY» скриншот з сайту comfy.ua

Потужніші павербанки на 50 000 мА·год коштують близько 1800–2750 грн. Середня ціна таких моделей – приблизно 2400 грн.

Ціни на павербанки 50 000 мА·год в інтернет-магазині «Фокстрот» скриншот з сайту foxtrot.com.ua

Ціни на павербанки 50 000 мА·год в інтернет-магазині «COMFY» скриншот з сайту comfy.ua

Генератори: бензинові чи інверторні

Бензинові генератори з номінальною потужністю близько 3 кВт у великих мережах зараз можна знайти приблизно від 14–18 тис. грн. Ціна дорожчих моделей може сягати 25–27 тис. грн і більше.

Ціни на бензинові генератори в інтернет-магазині «Фокстрот» скриншот з сайту foxtrot.com.ua

Ціни на бензинові генератори в інтернет-магазині «Епіцентр» скриншот з сайту epicentrk.ua

Інверторні генератори аналогічної потужності коштують переважно близько 20–33 тис. грн, залежно від виробника, характеристик та комплектації.

Ціни на інверторні генератори в інтернет-магазині «Фокстрот» скриншот з сайту foxtrot.com.ua

Ціни на інверторні генератори в інтернет-магазині «Епіцентр» скриншот з сайту epicentrk.ua

Скільки доведеться заплатити за EcoFlow

Для порівняння обрали три моделі EcoFlow – RIVER 2 Pro, DELTA 2 та DELTA 3, які відрізняються потужністю та вартістю. Так можна оцінити, скільки коштуватиме автономне живлення залежно від потреб.

Найдоступнішою з цих моделей залишається EcoFlow RIVER 2 Pro. Її можна знайти приблизно від 26,5 тис. грн, хоча в окремих магазинах ціна перевищує 30 тис. грн.

Ціни на зарядні станції EcoFlow в інтернет-магазині G-Store скриншот з сайту g-store.com.ua

Ціни на зарядні станції EcoFlow в інтернет-магазині KVshop скриншот з сайту kvshop.com.ua

EcoFlow DELTA 2 коштує приблизно від 25–30 тис. грн залежно від продавця та версії. Водночас вартість окремих пропозицій може бути вищою.

Як змінилися ціни за рік

Порівняно з 2025 роком ціни на пристрої для автономного живлення загалом суттєво не змінилися. Наприклад, у жовтні 2025 року середня ціна павербанка Xiaomi Mi Power Bank 3 на 20 000 мА·год становила 1 373 грн. Зараз павербанки такої ємності у магазинах можна знайти приблизно за 750–1300 грн, залежно від моделі та характеристик. А EcoFlow RIVER 2 Pro після осіннього стрибка цін у 2025 році коштувала близько 29 тис. грн.

Щодо генераторів, суттєвого подорожчання порівняно з 2025 роком також не видно. Торік популярний інверторний генератор потужністю близько 3 кВт коштував приблизно 28 тис. грн, а нині моделі аналогічної потужності можна знайти за 20–33 тис. грн.

Водночас ціни можуть швидко зрости, якщо попит на генератори та зарядні станції восени знову підвищиться.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українці ще влітку почали активно готуватися до опалювального сезону, через що попит на дрова зріс більш ніж удвічі.