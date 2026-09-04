Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow
Ціни на пристрої для резервного живлення суттєво відрізняються залежно від потужності та призначення
Українці вже починають готуватися до осінньо-зимового періоду та можливих відключень електроенергії. «Главком» промоніторив актуальні ціни на павербанки, генератори та зарядні станції EcoFlow.
Скільки коштують павербанки
Павербанк на 10 000 мА·год зараз можна придбати за 600–1300 грн. Середня ціна відібраних моделей – близько 900 грн.
За павербанк на 20 000 мА·год доведеться заплатити приблизно 750–1300 грн. Середня ціна – близько 1 тис. грн.
Потужніші павербанки на 50 000 мА·год коштують близько 1800–2750 грн. Середня ціна таких моделей – приблизно 2400 грн.
Генератори: бензинові чи інверторні
Бензинові генератори з номінальною потужністю близько 3 кВт у великих мережах зараз можна знайти приблизно від 14–18 тис. грн. Ціна дорожчих моделей може сягати 25–27 тис. грн і більше.
Інверторні генератори аналогічної потужності коштують переважно близько 20–33 тис. грн, залежно від виробника, характеристик та комплектації.
Скільки доведеться заплатити за EcoFlow
Для порівняння обрали три моделі EcoFlow – RIVER 2 Pro, DELTA 2 та DELTA 3, які відрізняються потужністю та вартістю. Так можна оцінити, скільки коштуватиме автономне живлення залежно від потреб.
Найдоступнішою з цих моделей залишається EcoFlow RIVER 2 Pro. Її можна знайти приблизно від 26,5 тис. грн, хоча в окремих магазинах ціна перевищує 30 тис. грн.
EcoFlow DELTA 2 коштує приблизно від 25–30 тис. грн залежно від продавця та версії. Водночас вартість окремих пропозицій може бути вищою.
Як змінилися ціни за рік
Порівняно з 2025 роком ціни на пристрої для автономного живлення загалом суттєво не змінилися. Наприклад, у жовтні 2025 року середня ціна павербанка Xiaomi Mi Power Bank 3 на 20 000 мА·год становила 1 373 грн. Зараз павербанки такої ємності у магазинах можна знайти приблизно за 750–1300 грн, залежно від моделі та характеристик. А EcoFlow RIVER 2 Pro після осіннього стрибка цін у 2025 році коштувала близько 29 тис. грн.
Щодо генераторів, суттєвого подорожчання порівняно з 2025 роком також не видно. Торік популярний інверторний генератор потужністю близько 3 кВт коштував приблизно 28 тис. грн, а нині моделі аналогічної потужності можна знайти за 20–33 тис. грн.
Водночас ціни можуть швидко зрости, якщо попит на генератори та зарядні станції восени знову підвищиться.
Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українці ще влітку почали активно готуватися до опалювального сезону, через що попит на дрова зріс більш ніж удвічі.
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