Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow
Зараз павербанки коштують від сотень гривень, а генератори та EcoFlow – від десятків тисяч
фото: glavcom.ua

Ціни на пристрої для резервного живлення суттєво відрізняються залежно від потужності та призначення

Українці вже починають готуватися до осінньо-зимового періоду та можливих відключень електроенергії. «Главком» промоніторив актуальні ціни на павербанки, генератори та зарядні станції EcoFlow.

Скільки коштують павербанки

Павербанк на 10 000 мА·год зараз можна придбати за 600–1300 грн. Середня ціна відібраних моделей – близько 900 грн.

За павербанк на 20 000 мА·год доведеться заплатити приблизно 750–1300 грн. Середня ціна – близько 1 тис. грн.

Ціни на павербанки в інтернет-магазині «Фокстрот»
Ціни на павербанки в інтернет-магазині «Фокстрот»
скриншот з сайту foxtrot.com.ua
Ціни на павербанки в інтернет-магазині «COMFY»
Ціни на павербанки в інтернет-магазині «COMFY»
скриншот з сайту comfy.ua

Потужніші павербанки на 50 000 мА·год коштують близько 1800–2750 грн. Середня ціна таких моделей – приблизно 2400 грн.

Ціни на павербанки 50 000 мА·год в інтернет-магазині «Фокстрот»
Ціни на павербанки 50 000 мА·год в інтернет-магазині «Фокстрот»
скриншот з сайту foxtrot.com.ua
Ціни на павербанки 50 000 мА·год в інтернет-магазині «COMFY»
Ціни на павербанки 50 000 мА·год в інтернет-магазині «COMFY»
скриншот з сайту comfy.ua

Генератори: бензинові чи інверторні

Бензинові генератори з номінальною потужністю близько 3 кВт у великих мережах зараз можна знайти приблизно від 14–18 тис. грн. Ціна дорожчих моделей може сягати 25–27 тис. грн і більше.

Ціни на бензинові генератори в інтернет-магазині «Фокстрот»
Ціни на бензинові генератори в інтернет-магазині «Фокстрот»
скриншот з сайту foxtrot.com.ua
Ціни на бензинові генератори в інтернет-магазині «Епіцентр»
Ціни на бензинові генератори в інтернет-магазині «Епіцентр»
скриншот з сайту epicentrk.ua

Інверторні генератори аналогічної потужності коштують переважно близько 20–33 тис. грн, залежно від виробника, характеристик та комплектації.

Ціни на інверторні генератори в інтернет-магазині «Фокстрот»
Ціни на інверторні генератори в інтернет-магазині «Фокстрот»
скриншот з сайту foxtrot.com.ua
Ціни на інверторні генератори в інтернет-магазині «Епіцентр»
Ціни на інверторні генератори в інтернет-магазині «Епіцентр»
скриншот з сайту epicentrk.ua

Скільки доведеться заплатити за EcoFlow

Для порівняння обрали три моделі EcoFlow – RIVER 2 Pro, DELTA 2 та DELTA 3, які відрізняються потужністю та вартістю. Так можна оцінити, скільки коштуватиме автономне живлення залежно від потреб.

Найдоступнішою з цих моделей залишається EcoFlow RIVER 2 Pro. Її можна знайти приблизно від 26,5 тис. грн, хоча в окремих магазинах ціна перевищує 30 тис. грн.

Ціни на зарядні станції EcoFlow в інтернет-магазині G-Store
Ціни на зарядні станції EcoFlow в інтернет-магазині G-Store
скриншот з сайту g-store.com.ua
Ціни на зарядні станції EcoFlow в інтернет-магазині KVshop
Ціни на зарядні станції EcoFlow в інтернет-магазині KVshop
скриншот з сайту kvshop.com.ua

EcoFlow DELTA 2 коштує приблизно від 25–30 тис. грн залежно від продавця та версії. Водночас вартість окремих пропозицій може бути вищою.

Як змінилися ціни за рік

Порівняно з 2025 роком ціни на пристрої для автономного живлення загалом суттєво не змінилися. Наприклад, у жовтні 2025 року середня ціна павербанка Xiaomi Mi Power Bank 3 на 20 000 мА·год становила 1 373 грн. Зараз павербанки такої ємності у магазинах можна знайти приблизно за 750–1300 грн, залежно від моделі та характеристик. А EcoFlow RIVER 2 Pro після осіннього стрибка цін у 2025 році коштувала близько 29 тис. грн.

Щодо генераторів, суттєвого подорожчання порівняно з 2025 роком також не видно. Торік популярний інверторний генератор потужністю близько 3 кВт коштував приблизно 28 тис. грн, а нині моделі аналогічної потужності можна знайти за 20–33 тис. грн.

Водночас ціни можуть швидко зрости, якщо попит на генератори та зарядні станції восени знову підвищиться.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українці ще влітку почали активно готуватися до опалювального сезону, через що попит на дрова зріс більш ніж удвічі.

Читайте також:

Теги: ціни електроенергія зима відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація з енергопостачанням в окупованому Криму залишається складною
«Ситуація катастрофічна». Глава Меджлісу описав ситуацію з енергетикою в окупованому Криму
5 серпня, 11:41
Наслідки російських ударів по експортеру зерна та соняшникової олії
Блокада українських портів може вдарити по цінах у світі, – Мінагрополітики
4 серпня, 18:25
На початку серпня соняшник в Україні подешевшав на 3–5 тис. грн за тонну
Блокада портів ставить під удар найбільший за три роки урожай соняшнику в Україні
14 серпня, 07:51
Як сонце і вітер змінюють енергетику Європи
Сонце і вітер витісняють газ: Європа входить у нову енергетичну еру
17 серпня, 13:40
У Броварській громаді виникли проблеми зі світлом
Через ворожу атаку на Київщині виникли перебої зі світлом
20 серпня, 02:57
Урожай цього року очікують на рівні минулого – понад 80 тисяч тонн
Дефіцит гречки: Мінагро заспокоїло українців
21 серпня, 05:35
На ситуацію впливатимуть насамперед нові російські атаки взимку
Україна має шанси уникнути відключень світла взимку: заява Шмигаля
21 серпня, 11:11
В Інституті, де вирощують близько 60 сортів культури, врожайність наразі відстає приблизно на 30% від показників минулого року
Картопля подорожчає восени? Науковець пояснив, як спека вплинула на врожай
1 серпня, 22:11
Експерт наголосив, що перегляд цінових обмежень міг би зробити роботу такої генерації економічно можливою
Прайс-кепи могли б повернути в роботу дорогу генерацію під час дефіциту – експерт
16 серпня, 18:09

Особисті фінанси

Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow
Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow
2000 грн на АЗС: скільки бензину, дизеля та газу можна купити за нову банкноту
2000 грн на АЗС: скільки бензину, дизеля та газу можна купити за нову банкноту
Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень
Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 4 вересня 2026
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 4 вересня 2026
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 4 вересня 2026 року
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 4 вересня 2026 року
Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн
Сьогодні в Україні починає обіг банкнота 2000 грн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
105K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
97K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росіяни посилили атаки у Вовчанській громаді – прикордонники
Сьогодні, 16:02
Албанія не дозволила зайти в порт танкеру тіньового флоту РФ
Сьогодні, 15:28
ЗСУ уразили місця запуску дронів та командні пункти окупантів – Генштаб
Сьогодні, 14:38
Вся надія на Дунай? Компанія-експортер зерна пояснила, які можливості дає альтернативний транспортний коридор
Сьогодні, 06:15
Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
2 вересня, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
2 вересня, 13:52

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua