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ДТЕК за тиждень повернув світло майже 720 тис. родин після обстрілів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ДТЕК за тиждень повернув світло майже 720 тис. родин після обстрілів

Найбільше відновлень за тиждень було на Одещині

З 14 по 20 вересня енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання у 716 населених пунктах Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей, які були знеструмлені внаслідок російських обстрілів. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень за тиждень було на Одещині, яка продовжує зазнавати обстрілів. Тут енергетики повернули світло майже 412 тисячам родин.

На Донеччині, де тривають активні бойові дії, електропостачання вдалося відновити для майже 229 тисяч сімей. Ще понад 78 тисяч осель були повторно заживлені на Дніпропетровщині.

Енергетики ДТЕК розпочинають аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання майже 4,5 млн домівок.

Теги: ДТЕК електроенергія ремонт

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