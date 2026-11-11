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Зеленський прибув до Ірландії та анонсував переговори з посланцями Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський прибув до Ірландії та анонсував переговори з посланцями Трампа
Зеленський анонсував дипломатичні зустрічі
скриншот з відео

Президент України проведе низку зустрічей із європейськими лідерами в межах саміту Європейської політичної спільноти

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Ірландії Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти. Протягом двох днів глава держави планує провести двосторонні та багатосторонні переговори з міжнародними партнерами, а також зустрітися з представниками американської переговорної команди Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Зеленського.

Президент зазначив, що розпочав робочий візит до Ірландії разом зі своєю командою. Головною подією поїздки стане участь у дев'ятому саміті Європейської політичної спільноти, який об'єднає лідерів європейських держав для обговорення актуальних питань міжнародної співпраці.

За словами Зеленського, програма візиту передбачає низку дипломатичних контактів, які відбуватимуться сьогодні та завтра. Загалом ідеться про зустрічі за участю близько 20 лідерів.

«Разом із командою розпочинаємо візит до Ірландії. Вже прибули до Дубліна для участі в IX саміті Європейської політичної спільноти», – повідомив глава держави.

Окрім переговорів із партнерами, Зеленський візьме участь в інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти.

Окремим пунктом дипломатичної програми стане зустріч із представниками американської переговорної команди – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Як уточнив президент, переговори з американською стороною будуть присвячені дипломатії. Водночас конкретного порядку денного зустрічі та переліку питань, які планують обговорити, він не розкрив.

«Сьогодні та завтра заплановані двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Загалом близько 20 лідерів. Візьму участь в інавгураційній пленарній сесії саміту ЄПС. Також запланована зустріч щодо дипломатії з американською переговорною командою – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона продовжує працювати над наближенням миру та підтримує контакти з міжнародними партнерами.

10–11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.

Головним результатом зустрічей стала домовленість про підготовку нового масштабного обміну військовополоненими. Про це повідомили очільник української делегації Рустем Умєров та представник російської сторони Володимир Мединський. Кількість полонених і терміни обміну поки не оголошували. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що першим кроком до мирного врегулювання має стати припинення війни, після чого можна переходити до обговорення безпеки та майбутніх домовленостей.

За підсумками переговорів сторони визнали, що між ними залишаються суттєві розбіжності. Зокрема, найскладнішим питанням Джаред Кушнер назвав територіальне врегулювання, від якого, за його словами, залежить укладення угоди про гарантії безпеки. Американські представники

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Теги: Володимир Зеленський Ірландія Джаред Кушнер Стів Віткофф

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