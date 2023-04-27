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Другий дивізіон ЗРК Patriot вже на чергуванні: генерал показав фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Другий дивізіон ЗРК Patriot вже на чергуванні: генерал показав фото
фото з відкритих джерел

Системи Partiot можуть збивати російські балістичні ракети

В Україні розпочав роботу другий дивізіон зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук в Telegram.

«Кажуть є заборона ГШ «селитись» на фоні техніки! Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК Patriot уже в роботі! Посилюємо ППО, наближаємо перемогу», – зазначив Олещук.

Другий дивізіон ЗРК Patriot вже на чергуванні: генерал показав фото фото 1

При цьому він оприлюднив селфі на тлі ЗРК, який почав боронити небо України.

Системи Partiot є особливо важливими для України, адже вони можуть збивати російські балістичні ракети. Інших засобів боротьби з балістичними ракетами Україна не має.  

Триває 428-ма доба широкомасштабної війни Росії проти України. Цієї доби противник завдав 25 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, вночі, ворог завдав п’ять ракетних ударів по Миколаєву, є постраждалі серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна селфі Україна ворог системи ППО

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