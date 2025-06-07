ДСНС показала наслідки ворожого удару по Харкову

Один із безпілотників влучив у житлову 9-поверхівку, там загорілися квартири на верхніх поверхах

Сьогодні, 7 червня, окупаційна армія завдала масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Один із безпілотників влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів.

Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти.

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Наслідки удару по Харкову фото: ДСНС

«На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи. Розгорнуто мобільний намет ДСНС для надання допомоги постраждалим. Роботи тривають», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Раніше ми писали, що у Луцьку кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня зросла до двох людей. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Вранці, 7 червня, з-під завалів зруйнованого під'їзду 9-поверхового будинку в Луцьку дістали тіло дівчини. Вчора було деблоковано тіло чоловіка. Загалом постраждало 30 людей.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

Відомо, що молода пара, Микола та Іванна, жила на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль.

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.