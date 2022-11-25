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«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» відзвітувало про ситуацію з електропостачанням
Обленерго самостійно визначають черги відключень споживачів
фото ілюстративне

В енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання

Поетапне відновлення енергосистеми продовжується. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Триває підключення електроенергії побутовим споживачам. Про це повідомляє «Укренерго».

«Станом на 19:00 25 листопада в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% від потреби споживання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб тримати баланс в системі в таких умовах, диспетчерський центр «Укренерго» ще вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби.

Обленерго самостійно визначають черги відключень споживачів.

«Обсяг наявних в системі потужностей достатній, для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів в кожній області та м. Києві. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію. Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей», – додав оператор.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Теги: росія окупанти війна електроенергія Україна Укренерго

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