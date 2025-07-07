ДТП на Дніпропетровщині: Двоповерховий автобус перекинувся, є жертва

Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: Перекинувся двоповерховий автобус, є жертва та 28 поранених

Уранці 7 липня 2025 року в районі селища Петриківка Дніпровського району перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще 28 отримали поранення та були госпіталізовані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За інформацією ДСНС, рятувальникам довелося деблокувати шістьох пасажирів, які опинилися під перекинутим автобусом. Для цього використовувалося спеціальне аварійно-рятувальне обладнання. Усі деблоковані були передані працівникам екстреної медичної допомоги.

На жаль, один чоловік загинув на місці події. До лікувальних закладів звернулось 28 людей, які отримали травми різного ступеня тяжкості.

До ліквідації наслідків ДТП було залучено 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Наразі правоохоронні органи встановлюють всі обставини цієї аварії.

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, у місті Перечин Закарпатської області автівка влетіла в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Внаслідок ДТП є потерпілі та загиблий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Встановлено, що 53-річна мешканка міста Перечин, керуючи автомобілем BMW X5 не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та протаранила бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. Внаслідок аварії до лікарні був доставлений 45-річний військовослужбовець ДПСУ, проте від отриманих травм згодом чоловік помер.