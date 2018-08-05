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    Події в Україні

    ДТП у Харкові: одну з автівок перекинуло на дах

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    ДТП у Харкові: одну з автівок перекинуло на дах

    В результаті ДТП постраждав водій одного з легковиків, його госпіталізовано

    В центрі Харкова внаслідок ДТП постраждав чоловік. Про це інформує поліція Харківщини.

    За попередніми даними, 5 серпня близько 16-00 на перехресті вулиць Мироносицької та Каразіна сталося зіткнення автомобілів Mercedes та Toyota. Внаслідок аварії 50-річний водій Toyota госпіталізований до лікарні.

    50-річний потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм черевної порожнини доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

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    ДТП у Харкові: одну з автівок перекинуло на дах
    ДТП у Харкові: одну з автівок перекинуло на дах
    ДТП у Харкові: одну з автівок перекинуло на дах
    ДТП у Харкові: одну з автівок перекинуло на дах

    Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.

    Нагадаємо, на Львівщині внаслідок автозіткнення травмовані п'ятеро осіб, з них двоє дітей.

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