ДТП у Харкові: одну з автівок перекинуло на дах



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В результаті ДТП постраждав водій одного з легковиків, його госпіталізовано

В центрі Харкова внаслідок ДТП постраждав чоловік. Про це інформує поліція Харківщини.

За попередніми даними, 5 серпня близько 16-00 на перехресті вулиць Мироносицької та Каразіна сталося зіткнення автомобілів Mercedes та Toyota. Внаслідок аварії 50-річний водій Toyota госпіталізований до лікарні.

50-річний потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм черевної порожнини доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Інформація про подію внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок автозіткнення травмовані п'ятеро осіб, з них двоє дітей.