ДТП на Львівщині: одну з автівок викинуло з дороги, багато постраждалих
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ДТП на Львівщині
Серед постраждалих двоє дітей
На Львівщині внаслідок автозіткнення травмовані п'ятеро осіб, з них двоє дітей. Про це інформує поліція регіону.
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 5 серпня, близько 13.00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Гірне Стрийського району.
Зіткнулись автомобілі Škoda Fabia, яким керував 45-річний львів'янин та Volkswagen Passat, за кермом якого перебував мешканець Дрогобича. Внаслідок ДТП травмовані п'ятеро осіб, з них двоє дітей віком п'ять та десять років.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи всіх учасників ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Лікарі уточнюють діагнози травмованим.