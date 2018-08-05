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    Події в Україні

    ДТП на Львівщині: одну з автівок викинуло з дороги, багато постраждалих

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    ДТП на Львівщині - ДТП на Львівщині: одну з автівок викинуло з дороги, багато постраждалих
    ДТП на Львівщині

    Серед постраждалих двоє дітей

    На Львівщині внаслідок автозіткнення травмовані п'ятеро осіб, з них двоє дітей. Про це інформує поліція регіону.

    Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 5 серпня, близько 13.00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Гірне Стрийського району.

    Зіткнулись автомобілі Škoda Fabia, яким керував 45-річний львів'янин та Volkswagen Passat, за кермом якого перебував мешканець Дрогобича. Внаслідок ДТП травмовані п'ятеро осіб, з них двоє дітей віком п'ять та десять років.

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    ДТП на Львівщині: одну з автівок викинуло з дороги, багато постраждалих
    ДТП на Львівщині: одну з автівок викинуло з дороги, багато постраждалих
    ДТП на Львівщині: одну з автівок викинуло з дороги, багато постраждалих

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи всіх учасників ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Лікарі уточнюють діагнози травмованим.

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