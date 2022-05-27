Дубай став резервною базою для російських мільйонерів: що пише світова преса

Кількість російських підприємців і стартапів у Дубаї зросла в десять разів порівняно з минулим роком

Серед тих, хто переїздить до Дубая, є олігархи, зокрема Роман Абрамович

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 26 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Європа

Vorarlberger Nachrichten: «Росія хоче ближче прив’язати до себе окуповані території в Україні».

Більше ніж через три місяці після початку війни кремлівський диктатор Володимир Путін підписав новий указ: жителям окупованих Херсонської та Запорізької областей буде легше отримати російське громадянство. Президент України Володимир Зеленський у середу повторив, що про поступку території не може бути й мови – навіть в обмін на припинення війни. «Україна буде воювати, поки не поверне всю свою територію», – сказав Зеленський.

Neue Westfälische: «ЄС хоче швидше експропріювати олігархів». Із початку війни в Україні яхти неодноразово затримувалися у ЄС. Але російським мільярдерам дуже часто вдається уникнути покарання.

Розкішні яхти, вілли, приватні літаки: на думку Комісії ЄС, у російських олігархів мають бути експропрійовані. Не можна давати їм змоги обійти санкції. З цією метою влада запропонувала визнати ухилення від санкцій кримінальним злочином на всій території ЄС.

Крім того, будуть жорсткі правила конфіскації активів. Такі пропозиції, щоправда, не відповідають вимогам України використати російські державні гроші для реконструкції. Загалом із початку війни держави ЄС заморозили активи російських олігархів на суму майже 10 мільярдів євро. Але, за даними Комісії ЄС, мільярдерам все ж таки надто часто вдається обійти санкції.

Це також пов'язано з тим, що обхід санкцій не в усіх країнах ЄС карається. За словами комісара ЄС з питань юстиції Дідера Рейндерса, це кримінальне діяння у дванадцяти країнах. З іншого боку, у Словаччині та Естонії ухиляння від санкцій призвело лише до адміністративних покарань.

Тому Комісія ЄС запропонувала включити такий обхід санкцій до списку злочинів ЄС. Це дозволить однаково переслідувати порушення у всіх країнах ЄС та встановлювати мінімальні покарання. І олігархи, і їхні помічники, такі як банкіри та юристи, мають відповідати за порушення закону. Але поки що не вистачає реалізації – у тому числі й у Німеччині.

Кувейт. Kuwait Times: «У пошуках нового старту росіяни переїжджають до Дубая». Підприємці, юристи та арт-дилери збираються в багатих на нафту Об’єднаних Арабських Еміратах. Ця країна відмовилася приєднатися до голосування Ради Безпеки ООН, яке засуджує воєнну агресію Росії.

ОАЕ, які мають дипломатичні та економічні зв’язки як зі Сполученими Штатами, так і з Росією, вже давно вітають росіян, як середнього класу, так і мільйонерів, особливо в Дубаї.

Кількість російських підприємців і стартапів зросла в «десять разів» порівняно з минулим роком у Міжнародному управлінні вільних зон (IFZA), сказав Йохен Кнехт, генеральний директор IFZA,

«Насправді це почалося з IT-компаній, компаній, що займаються програмним забезпеченням, але зараз ми бачимо всі типи бізнесу – художні галереї, перепродаж та торгівлю запчастинами», – сказав він. – Вони приходять із співробітниками, їм потрібні офісні приміщення та склади».

Кнехт повідомив, що російським інвесторам «дуже раді» в ОАЕ, де іноземці становлять більшість із приблизно 10-мільйонного населення.

Їх приваблює легкість відкриття бізнесу та перспектива кращих можливостей у міру того, як санкції кусаються вдома.

Дубай є одним із семи еміратів в ОАЕ, чия вигідна податкова система та стратегічне розташування між Європою та рештою Азії вже давно зробили його привабливим для бізнесу.

Серед тих, хто переїздить до Дубая, є олігархи, зокрема колишній власник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович, який у березні шукав тут будинок, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg. Є також багато російських знаменитостей – акторів і співаків – які вже володіли тут нерухомістю, але зараз переїжджають до Дубая, подають заявки на отримання інвесторської візи.

Відколи в лютому почалася війна в Україні, емірат став резервною базою, і не тільки для мільйонерів.

Санкції, запроваджені проти Москви, створюють серйозні виклики для російських компаній – чи то з точки зору постачальників, клієнтів, робочої сили чи логістики. Виступаючи в парламенті в квітні, голова російського центрального банку Ельвіра Набіулліна попередила про «труднощі» і «структурні перетворення» російської економіки через виснажливі санкції. «Труднощі виникають у всіх секторах, як у великих, так і в малих компаніях», – сказала вона.

США

WSJ: «Впливовий церковний союзник Путіна допомагає зміцнювати підтримку війни». Патріарх Кіріл, лідер мільйонів російських православних, зображує святу боротьбу.

У неділю на початку квітня лідер Російської православної церкви був у кафедральному соборі Збройних сил Росії під Москвою і виголосив проповідь на підтримку війни президента Володимира Путіна. Це було того ж дня, коли західні лідери засудили повідомлення про масові вбивства українських мирних жителів у Бучі російськими військами. «Саме ми зламали хребет фашизму, який завоював би світ, якби не Росія», – сказав патріарх Кіріл. – Бог допоможе нам і сьогодні».

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого патріарх Кіріл, важливий союзник Путіна, поставив моральний авторитет Російської православної церкви прямо за президентом, надаючи йому критичну підтримку в країні, де 63% населення ідентифікують себе як православні.

У проповідях, що транслюються на спеціалізованих православних телеканалах та YouTube, 75-річний патріарх, який очолює церкву з 2009 року, зображує війну як священну боротьбу проти Заходу за збереження того, що він називає російським світом. У розумінні Кіріла це об'єднання східнослов'янських земель, включаючи Україну, під московським духом.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа закликас Європейський союз не відкладати із запровадженням шостого пакету санкцій проти Росії.

Також Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі. Як повідомлялося, Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів.

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