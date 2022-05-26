США відмовились знімати санкції у відповідь на порожні обіцянки Росії

Непродовольчі санкції США залишаться чинними, поки президент Росії Володимир Путін не припинить цю жорстоку війну

США не зніматимуть санкції з Росії, заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.

«Ми не знімемо санкції у відповідь на порожні обіцянки, які ми постійно чуємо від Російської Федерації. Усі мають вагомі підстави скептично ставитися до різних обіцянок та пропозицій з боку Росії. Звичайно, це була та сама країна, яка місяцями стверджувала, що не збирається вторгнутися до свого сусіда і братися за цю жорстоку війну», – сказав він під час брифінгу.

За його словами, саме Росія продовжує дестабілізувати світові продовольчі ринки через свою війну та власні експортні обмеження, які підвищили ціни на продукти харчування по всьому світу.

«Суть полягає в тому, що є одна країна, яка цілком здатна покласти край цій кризі – і це Росія», – зазначив Прайс.

Представник Держдепартаменту наголосив, що непродовольчі санкції США залишаться чинними, поки президент Росії Володимир Путін не припинить цю жорстоку війну.

Прайс зазначив, що, попри заяви Москви щодо продовольчої безпеки, санкції США були розроблені таким чином, щоб дозволити експорт сільськогосподарської продукції та добрив із Росії. Заяви російських чиновників він назвав серією брехні та дезінформації.

Велика Британія також не планує знімати санкції з Російської Федерації в обмін на розблокування українських портів з зерном.

Нагадаємо, за останнім даними, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України 500 тисяч тонн зерна, а також десятки тисяч тонн соняшникові олії, сотні кілограмів овочів і вкрали в українських аграріїв сільгосптехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Також армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.