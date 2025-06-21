Валентина Тализіна публічно підтримала анексію Криму ще у 2014 році, а також повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У віці 90 років померла відома радянська та російська акторка театру і кіно Валентина Тализіна. Про її смерть повідомив Театр Моссовєта, де вона продовжувала виступати до останнього часу. Останніми роками Валентина Тализіна була відома не лише своїми ролями у кіно, а й жорсткою українофобською та антисемітською позицією, будучи відданою прихильницею Володимира Путіна та його політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Тализіна у 2023 році акторка зробила низку антисемітських заяв в інтерв'ю В'ячеславу Манучарову, стверджуючи, що Алла Пугачова та Лія Ахеджакова є єврейками. Вона також критикувала їх за еміграцію та відмову від підтримки Путіна, який, на її думку, «все робить правильно» та «денацифікує» Україну.

Валентина Тализіна публічно підтримала анексію Криму ще у 2014 році, а також повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Її висловлювання часто містили зневагу до українців та інших національностей, зокрема до поляків. Наприклад, у згаданому інтерв'ю вона ділилася плітками про польську акторку Барбару Брильську, яку вона озвучувала у фільмі «Іронія долі», висловлюючи презирство через її національність.

Валентина Тализіна відома по ролям у фільмах «Іронія долі, або З легкою парою!», «Афоня», «Старики-розбійники», «Про бідного гусара замовте слово» та інші.

Нагадаємо, українська співачка Ані Лорак отримала громадянство РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що паспорт їй було видано 9 червня. Проте Ані Лорак зберегла своє справжнє ім'я – Кароліна Куєк.