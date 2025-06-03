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Росія вдарила по центру Сум: є загиблі та постраждалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Росія вдарила по центру Сум: є загиблі та постраждалі
Окупанти вдарили по місту за допомогою реактивної системи залпового вогню
фото: Кордон. Медіа

На цей час відомо про трьох загиблих та 16 поранених

Російські війська атакували центр міста Суми. Унаслідок удару є загиблі й постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську ОВА та виконувача обов’язків мера міста Артема Кобзаря.

Окупанти вранці за допомогою реактивної системи залпового вогню вдарили по місту, влучивши пʼять разів. Пошкоджено медичний заклад, автівки та будинки.

Росія вдарила по центру Сум: є загиблі та постраждалі фото 1
Наслідки ураження
Наслідки ураження
фото: Telegram/Артем Кобзар

Троє людей загинули, ще 16 поранених, серед них – 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані, їх доставляють до медичних закладів обласного центру. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків атаки ворога.

Як зазначають рятувальники, в одному з районів міста снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху зайнявся автомобіль, пожежу оперативно ліквідували.

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Унаслідок удару є загиблі й постраждалі
фото: Кордон. Медіа

«Ще в одному мікрорайоні пошкоджений багатоквартирний будинок – без масштабних руйнувань і загоряння. А також три приватні будинки, складська будівля, гараж, чотири автівки та одна з будівель лікарні. Триває обстеження територій», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що російські війська активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми.

Як повідомлялося Росія зібрала достатньо сил, щоб розпочати наступ на Сумщину. Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що окупанти на Сумському напрямку накопичують свої сили. За його словами, понад 50 тис. росіян вже стягнуто до цього району.

За інформацією DeepState російська армія захопила ще один населений пункт на Сумщині – Володимирівку. Раніше DeepState повідомив про просування російських військ в районі села Олександрія на Сумщині. Також «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки на Сумщині.

До слова, у ніч на 3 червня Росія атакувала Чернігів «Шахедами». Один із безпілотників влучив у приватний сектор, є жертви.

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Теги: Суми обстріл

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