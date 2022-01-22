На скільки вистачить запасів газу в Україні у разі вторгнення Росії? ЗМІ зробили прогноз

Росія при нападі може перекрити транзит газу через Україну

Джерела зазначають,що у разі нападу Росії удари можуть бути нанесені по системі газопостачання України і транзитним трубопроводам

У разі вторгнення Росії Україна зможе забезпечувати газом населення і важливі інфраструктурні об'єкти протягом тижня. Такий сценарій можливий при припиненні транзиту або руйнуванні трубопроводів, повідомляє агенство Reuters.

Як зазначають джерела агентства, у разі нападу Росії удари можуть бути нанесені по системі газопостачання України і транзитним трубопроводам. За словами співрозмовників видання, в цьому випадку можливість забезпечувати газом населення і важливі інфраструктурні об'єкти збережеться протягом 5-7 днів. Терміни залежать від погодних та інших умов.

Відзначається, що припинення транзиту газу в України не буде достатніх обсягів в підземних сховищах для підтримки тиску в трубопроводах і постачання блакитного палива споживачам. Відключення подачі газу промисловим підприємствам, вважають джерела видання, дозволить продовжити термін служби газотранспортної системи на кілька днів.

На думку співрозмовників агентства, теоретично Україна може імпортувати до 40 млн кубометрів газу з Європи. Однак такий варіант мало вірогідний через відсутність у європейських країн достатніх запасів і відсутністю коштів на його закупівлю.

Заміна газу іншими видами енергії, наприклад електрикою, можлива лише частково, оскільки Україна використовує газ для виробництва електрики і не має достатніх запасів вугілля для своїх електростанцій.

До слова, 19 січня президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах звернення до українців з приводу можливого наступу російських військ. У зверненні президент, зокрема, закликав співвітчизників «охолодити емоції, не розганяти паніку та не читати фейки».

Нагадаємо, парламент Республіки Молдова запровадив надзвичайний стан через погрози «Газпрому» припинити газопостачання.

Також стало відомо, що Російська Федерація може наростити поставки газу до Європи. Але для цього сторонам треба укласти довгострокові контракти.

За словами російського віце-прем'єра Олександра Новака, Москва готова поставляти більше газу до Європи, але має бути зрозуміла збутова політика, оскільки інвестиції у видобуток вимагають час, щоб окупитися.

Напередодні в «Газпромі» заявили, що з підземних сховищ газу (ПСГ) у Європі було вибрано вже понад половину запасів палива.

Зазначимо, Путін прямо пояснив Європі, коли пустить газ.

Також повідомлялося, що «Газпром» втішений: так мало газу посеред зими в України ще ніколи не було.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним те, що російський «Північний потік-2» не запуститься найближчим часом або не запуститься взагалі.

До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону. 29 грудня стало відомо, що біржова ціна на газ в Україні за тиждень знизилася на 11%.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

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