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Голова донецької Нацполіції назвав «найпопулярніші» злочини у фронтовій області

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова донецької Нацполіції назвав «найпопулярніші» злочини у фронтовій області
Голова Нацполіції Донецької області розповів, як вони борються зі злочинністю в прифронтових містах
фото з відкритих джерел

«Ми щодня фіксуємо випадки відправлень поштою наркотиків»

Попри те, що сама Донецька область не є виробником наркотичних речовин, їх тут вживають. Коли в області знову відкрилися сервіси поштової доставки, поліція почала щодня фіксувати відправку поштою наркотиків. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області Руслан Осипенко.

Осипенко розповів, що вони залучають кінологів, щоб виявити такі посилки, і документують їх. Таким чином в області не відбувається погіршення криміногенної ситуації. 

«Коли я прийшов у цей регіон, то одразу поставив акцент щодо протидії незаконному обігу зброї та наркотиків. Воєнна область – це, в першу чергу, документування зброї, тому що тут йде війна і кожен намагається вивезти зброю до іншого регіону як трофей чи з іншою ціллю», – додав голова донецької Нацполіції.

Саме тому, розповідає Осипенко, на блокпостах чергують посилені наряди: спільно зі Службою безпеки та Національною гвардією вони перекривають дороги та оглядають транспортні засоби, починаючи з цивільних та волонтерських. 

Ще на початку повномасштабної війни у країні фіксувався такий парадокс, коли зменшилась кількість звичних правопорушень. Осипенко пояснив, що коли почалася війна, більшість спецконтингенту, який був облікований та раніше засуджений, виїхав з області в інші регіони.

«Що стосується порівняння з «довоєнним» часом, а саме 2021 роком, то дійсно кількість кримінальних правопорушень зменшується, але, на жаль, збільшилась реєстрація тяжких та особливо тяжких злочинів. Йдеться не про загальнокримінальну злочинність (у нас із 27 вбивств з початку 2023 року практично всі розкриті кримінальним блоком), а про фіксацію воєнних злочинів. Таких, що проходять за статтею 110 КК – посягання на територіальну цілісність, статтею 438 КК – порушення законів та звичаїв війни», – наголосив Осипенко.

Поліція документує кожен злочин, кожен обстріл, державну зраду посадовців, виявлення колаборантів. У відсотковому відношенні, за рахунок цієї категорії, в Україні йде ріст злочинності, але криміногенна ситуація практично підконтрольна. 

Нагадаємо, що Руслан Осипенко розповів про «дітей-мауглі» на лінії фронту. Наразі в Авдіївці залишилося шестеро дітей.

Теги: Руслан Осипенко злочин поліція злочинність Донеччина

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