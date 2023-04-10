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Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: є поранені (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: є поранені (фото)
Росіяни вдарили по Кураховому з «Ураганів»
фото: Павло Кириленко

Унаслідок російських ударів Курахове зазнало руйнувань

На Донеччині місто Курахове зазнало ворожих ударів з «Урагану», а під ранок росіяни обстріляли селище Очеретине та місто Авдіївку. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

Наслідок російського обстрілу
Наслідок російського обстрілу
фото: Павло Кириленко

«На Донецькому напрямку одна людина поранена у Кураховому – місто зазнало удару з «Ураганів», пошкоджено сім двоквартирних будинків та територію підприємства. Ще 11 будинків пошкоджено у Дачному. Протягом доби відбувалися артобстріли Мар'їнки, Красногорівки та Максимільянівки. Під ранок росіяни обстріляли Очеретине та Авдіївку – пошкоджено будинок», – написав очільник області.

Наслідок російського обстрілу
Наслідок російського обстрілу
фото: Павло Кириленко
Наслідок російського обстрілу
Наслідок російського обстрілу
фото: Павло Кириленко

Він нагадав, що напередодні росіяни завдали удару зі «Смерчів» по Дружківці, у результаті було поранено дві людини, пошкоджено 10 будинків. Також дві ракети С-300 ворог випустив по Краматорську, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що росіяни зранку вдарили по лікарні в Херсоні. Під удар також потрапив художній музей.

Триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

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Теги: росіяни обстріл Донеччина

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