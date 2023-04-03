Одеська область під час відключень отримувала майже 20% електроенергії від місцевих вітростанцій – Міненерго
В Одеські області, за рахунок двох вітропарків забезпечували електроенергією критичну інфраструктуру
Підприємства відновлюваної енергетики України взимку допомагали пом’якшувати проблему відключень електроенергії і продовжують ефективно підтримували енергозабезпечення різних областей України. Про це в ході круглого столу заявив, Юрій Власенко, перший заступник міністра енергетики України, наводячи приклади Одеської та Житомирської областей.
«Коли були пошкоджені автотрансформатори на підстанції НЕК «Укренерго» в Одеські області, за рахунок двох вітропарків вони забезпечували електроенергією критичну інфраструктуру і близько 100 тис. споживачів», - сказав Власенко, уточнивши, що знеструмленими залишались 550 тисяч споживачів.
Водночас, в Житомирські області також був пошкоджений автотрансформатор і там наразі є дефіцит електроенергії по мережевим обмеженням.
«Але завдяки сонячній генерації і сонячним дням, у нас обмежувальних заходів по Житомирській області не відбувається», - сказав перший заступник міністра.
«Це ще раз дає нам натяк на те, що ми маємо вживати всі заходи для того, щоб розвивати розподілену генерацію з відновлюваних джерел енергії», – підкреслив Власенко.
Нагадаємо, на думку Енергоспівтовариства, український сектор відновлюваної енергетики потребує максимального сприяння у вирішенні боргових проблем за вироблену зелену електроенергію.
За інформацією ДП «Гарантований покупець», рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%, за перші два місяці 2023 року – понад 30%.
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