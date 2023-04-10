РФ перетворила ще одне українське місто на «гарячу точку» – британська розвідка

Росія продовжує витрачати значні ресурси для отримання мізерного успіху

РФ продовжує витрачати значні ресурси на Донецькому напрямку, зокрема біля Мар’їнки і Авдіївки, за мінімальних результатів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначають у відомстві, за останні сім днів Росія, ймовірно, збільшила кількість бронетанкових атак у районі міста Мар'їнка Донецької області, розташованого за 20 км на південний захід від Донецька.

За Мар'їнку ведуться бої з 2014 року, і вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів. Місто забезпечує контроль над підступами до Донецька і ключовою дорогою Н15.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Росія продовжує надавати першочергового значення ресурсному забезпеченню операцій у широкому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, що триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.