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Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
фото з відкритих джерел

Літаки, які бомбардували Маріуполь злітали з аердрому Приморсько-Ахтарськ

Міжнародна спільнота ІнформНапалм оприлюднила дані командира військової частини, з якої вилітів бомбардувальник, що скинув бомби на драмтеатр у Маруіполі на Донеччині. Ним виявився Сергій Атрощенко.

Встановалено, що літаки, які бомбардували Маріуполь злітали з аердрому Приморсько-Ахтарськ.

Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України фото 1

Атрощенко Сергій Валерійович (05.05.1981 року народження) – народився в м. Овруч, Житомирської області, України. Потім жив у російському м.Липецьк, потім був прописаний у м.Воронеж, Ленінський проспект буд.96а, кв. 89. Після цього деякий час був прописаний за місцем служби у в/ч 46451 у пгт. Гвардійське в окупованому Криму. Телефон: 79186505185, поштові адреси: [email protected], [email protected]

На даний час проживає у з’йомній квартирі за адресою, яку вдалося встановити завдяки документам про вакцинацію від Covid-19.

Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України фото 2
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України фото 3
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України фото 4

Нагадаємо, 16 березня 2022 року російська армія цілеспрямовано знищила драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей. Вони знали, кого вбивають: перед драмтеатром у Маріуполі були великі написи «Діти».. Дослідники також проаналізували супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою та одразу після неї; верифікували фото- та відеоматеріали з архівів свідків та соціальних мереж, дослідили два комплекти архітектурних планів театру.

У червні розслідування показало, що окупанти скинули на маріупольський драмтеатр дві півтонні бомби.

Читайте також: Маріупольський драмтеатр: рік потому. Реальний злочин та страшні фейки рашизму
Теги: Маріуполь окупанти війна Донеччина

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