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ЗСУ нищитимуть ворога до повної деокупації. Заява України на Радбезі ООН

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ нищитимуть ворога до повної деокупації. Заява України на Радбезі ООН
Поводження Москви дипломат Сергій Дворник назвав виставою і цинізмом
фото: Укрінформ

Україна заявила про зловживання Росією інструментарієм Радбезу ООН

Україна продовжуватиме боротися доти, доки кожен український громадянин і кожен клаптик нашої суверенної землі не буде звільнений, а Росія не зазнає воєнної поразки. Про це заявив на засіданні Радбезу ООН у п’ятницю радник Постпредставництва України при ООН Сергій Дворник, повідомляє Укрінформ.

«Ми знищуватимемо аеропорти…, як це сталося 17 жовтня в окупованих Бердянську та Луганську. Ми й надалі знищуватимемо російську техніку та солдатів, яких московські генерали посилають як гарматне м'ясо для самогубних атак на українське місто Авдіївку», – наголосив дипломат.

Він підкреслив, що єдиним правильним рішенням для російських солдатів в Україні було б або здатися в полон, «як багато хто вже зробив», або залишити тимчасово окуповані території України «без будь-яких зволікань». «А поки вони перебувають в Україні, то залишатимуться легітимними військовими цілями», – зазначив Дворник.

Дипломат також зазначив, що Україна засуджує зловживання Росією інструментарієм Радбезу ООН, який вона скликала для відвертання уваги від воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

«Абсолютно неприйнятно поспішно вимагати проведення засідань Радбезу з єдиною метою – чинити перешкоди заходам, запланованим та підготовленим іншими членами РБ заздалегідь», – сказав Дворник, маючи на увазі очікуване у п’ятницю обговорення у форматі Аррії висновків незалежної Комісії ООН із розслідування російських злочинів в Україні.

Дворник вказав на когнітивний дисонанс у заявах представників Росії. РФ «послідовно виправдовує вторгнення, посилаючись на право на самооборону і заявляючи про те, що «рішення (про початок так званої спеціальної військової операції в Україні) було ухвалено відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй», що передбачає право держав на самооборону.

Однак два дні тому Москва в контексті війни в Ізраїлі послалася на рішення Міжнародного суду ООН, аби довести, що право на самооборону не може бути застосоване у випадку з державою-окупантом. «А саме такою державою щодо України є Росія», – наголосив дипломат.

При цьому Росія, за його словами, не виконує наказ Міжнародного суду ООН від 16 березня 2022 року про припинення воєнних дій РФ в Україні.

Поводження Москви Дворник назвав «виставою, маніпуляцією, лицемірством і цинізмом». Це «дуже жалюгідна вистава… намагаючись звинуватити жертву збройної агресії в отриманні засобів захисту, Росія вже більш як рік отримує іранські безпілотники і зараз готова стати навколішки перед північнокорейським режимом, щоб випросити додаткову зброю і боєприпаси для продовження агресивної війни проти України», – додав дипломат.

Нагадаємо, триває 612-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

Теги: росія війна Радбез ООН Україна

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