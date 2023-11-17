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Комісія з питань встановлення факту полону озвучила проміжні цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комісія з питань встановлення факту полону озвучила проміжні цифри
3574 військових та 763 цивільних українців позбавлені волі у РФ
фото з відкритих джерел

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплачує державні допомоги звільненим із полону, а також сім'ям цивільних заручників та політв'язнів

Комісія з питань встановлення факту полону встановила факт позбавлення волі російськими окупантами стосовно щонайменше 4337 громадян України, серед яких військовослужбовці ЗСУ та цивільні. Для них передбачена фінансова допомога від держави.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що вже було проведено вісім засідань Комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої волі внаслідок збройної агресії проти України.

«За їх результатами встановлено факт позбавлення волі щодо 4337 осіб (3574 військових та 763 цивільних)», – йдеться у заяві.

Така Комісія при Мінреінтеграції була створена на виконання закону № 2010-ІХ, який набрав чинності майже рік тому. До складу входять 18 членів (п’ять із яких - представники громадських організацій).

За результатами засідань Комісії нові дані вносяться до Єдиного реєстру осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок російської військової агресії проти України.

Ґрунтуючись на нові дані Комісії, Мінреінтеграція здійснює виплати одноразової та щорічної державної допомоги.

З початку цього року вже було виплачено 422 млн грн звільненим із полону, а також сім'ям військовополонених, цивільних заручників та політв'язнів.

Раніше повідомлялося, скільки українських жінок перебувають у російському полоні.

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Теги: окупанти росія тюрьма Мінреінтеграція полон

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