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Росія заморозила обмін полоненими з Україною

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія заморозила обмін полоненими з Україною
Обміни полоненими в тому обсязі, який був раніше, зараз не відбуваються
фото з відкритих джерел

РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди

Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

«Зараз тривають переговори, триває робота. Але, дійсно, починаючи з літа, Росія фактично заморозила обміни. Вони у тому обсязі, який був раніше, не відбуваються», – розповів Яценко.

Він зауважив, що українська сторона готова до обміну, однак все залежить від Росії. За його словами, місця для утримання військовополонених в Україні закінчуються, і наразі стоїть питання розширення їх кількості.

Петро Яценко також зазначає, що РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди.

«Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників. Ми знаємо, що умови, в яких наші захисники перебувають у Росії, значно гірші за ті умови, які пропонуємо ми як європейська країна, яка дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими», – каже представник Координаційного штабу.

За його словами, останній обмін відбувся сьомого серпня. Тоді вдалося повернути лише 22 особи. 

Нагадаємо, Комісія з питань встановлення факту полону встановила факт позбавлення волі російськими окупантами стосовно щонайменше 4337 громадян України, серед яких військовослужбовці ЗСУ та цивільні. 

Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість російських окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно. 

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Теги: росія полон обмін полоненими переговори обмін

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