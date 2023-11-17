Росія заморозила обмін полоненими з Україною

Обміни полоненими в тому обсязі, який був раніше, зараз не відбуваються

РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди

Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

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«Зараз тривають переговори, триває робота. Але, дійсно, починаючи з літа, Росія фактично заморозила обміни. Вони у тому обсязі, який був раніше, не відбуваються», – розповів Яценко.

Він зауважив, що українська сторона готова до обміну, однак все залежить від Росії. За його словами, місця для утримання військовополонених в Україні закінчуються, і наразі стоїть питання розширення їх кількості.

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Петро Яценко також зазначає, що РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди.

«Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників. Ми знаємо, що умови, в яких наші захисники перебувають у Росії, значно гірші за ті умови, які пропонуємо ми як європейська країна, яка дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими», – каже представник Координаційного штабу.

За його словами, останній обмін відбувся сьомого серпня. Тоді вдалося повернути лише 22 особи.

Нагадаємо, Комісія з питань встановлення факту полону встановила факт позбавлення волі російськими окупантами стосовно щонайменше 4337 громадян України, серед яких військовослужбовці ЗСУ та цивільні.

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Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість російських окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно.