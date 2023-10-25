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Рашисти скинули на Херсонщину 35 авіабомб: фото руйнувань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти скинули на Херсонщину 35 авіабомб: фото руйнувань
Наслідки російської атаки на Херсонщину
фото: Поліція Херсонської області

Цієї ночі окупанти завдавали ударів по Херсонщині різними видами озброєння

Російські загарбники за добу скинули на правобережну Херсонщину майже 40 керованих авіабомб, є постраждалі. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема, цієї ночі окупанти завдавали ударів різними видами озброєння. Зокрема, після 22.00 ворог випустив 13 керованих авіабомб.

На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди», – наголосив посадовець.

Загалом з 06:00 вівторка, 24 жовтня, по 06:00 сьогоднішнього дня на Херсонщині зафіксовано 35 прильотів керованих авіаційних бомб. Також на населених пунктах було завдано два удари – ракетний та безпілотником Shahed. Зараз масштаби руйнувань уточнюються.

Ще один авіаудар був завданий окупантами сьогодні вранці по Бериславу.

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«Близько 07:20 ворог скинув керовану авіабомбу на житловий квартал міста. Поцілили по будинку. На жаль, смертельні поранення отримав 42-річний чоловік», – уточнив Прокудін.

Нагадаємо, триває 609-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Підрозділи ракетних військ знищили 12 артилерійських засобів, логістичний хаб, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, а також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: Херсонщина війна окупанти

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