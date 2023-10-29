Російські окупанти не поділили між собою херсонського єнота

Z-паблік безсило трясуть кулаками і ділять краденого єнота, з'ясовуючи хто з них зрадник

Немає нічого жалюгіднішого, ніж російський Z-патріот

Минулого року, тікаючи з Херсона, російські окупанти пограбували місто. Вивозили все – від комбайнів до вуличних пам'яток. І, крім іншого, вкрали навіть єнота з місцевого зоопарку. Причому цією крадіжкою шалено пишалися, радісно розповідаючи про неї у своїх каналах та соцмережах.

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Від імені єнота цілий рік навіть вели окремий телеграм канал «Єнот із Херсона», який використовували для збирання грошей із довірливих Z-дурнів. Ніщо не віщувало лиха, але тут трапилося страшне – один із злодіїв кинув інших злодіїв, забрав собі єнота і зібране бабло з карти і втік.

Уявляєте? Злодій виявився злодієм! Злодій у злодія єнота вкрав! Немислимо…

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Тепер Z-паблік безсило трясуть кулаками і ділять краденого єнота, з'ясовуючи хто з них зрадник.

Воістину, немає нічого жалюгіднішого і карикатурнішого, ніж російський Z-патріот. Хоч бери та кінокомедію знімай. Жодний Голлівуд такого сценарію не напише.