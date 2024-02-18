Фермери з чотирьох країн приєднаються до блокади на польсько-українському кордоні

18 лютого очікується повне блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ»

У неділю, 18 лютого, на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» рух вантажівок буде заблокований у двох напрямках. До протесту польських фермерів приєднаються фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції. Про це повідомила Державна митна служба.

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За попередньою інформацією польських колег, через страйк місцевих фермерів на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках.

18 лютого до акції протесту планують долучитися аграрії з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції. Вони вже прямують до кордону з Україною.

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Митники просять врахувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок.

Станом на 17 лютого черга на в'їзд у пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ» складає 550 вантажівок. Крім того, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів, додали в Держмитслужбі.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 15 лютого, кілька сотень тракторів в'їхали в центр Вроцлава. Ускладнено рух транспорту. Вулиця Відок, де розташоване представництво Європейської комісії, перекрита для руху транспорту.

Як повідомлялося, українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Також дії польських мітингарів 11 лютого обурили українців: вони висипали зерно з українських вантажівок на кордоні. Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками.