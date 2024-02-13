Польща відкрила справу через мітингувальників, які висипали українське зерно

Протестувальники зупинили три українські вантажівки та висипали зерно на дорогу

Зловмисники можуть отримати п’ять років позбавлення волі

У Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно перед переїздом у Дорогуську, передає TVN24. Справу відкрила окружна прокуратура Хелма.

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«Розслідування розпочато за двома напрямками – це знищення майна та порушення митної безпеки. У справі тривають процесуальні дії. Ми опитуємо свідків, забезпечуємо моніторинг і документування цих трьох транспортів», – зазначила речниця окружної прокуратури в Люблін Агнешка Кепка.

Вказано, що за відповідні порушення передбачено п’ять років позбавлення волі.

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Нещодавно польські фермери на пункті пропуску «Яготин-Дорогуськ» висипали зерно з вантажівок, які прямувала з нашої країни. У Центрі протидії дезінформації при РНБО встановили, що організатором цієї провокації є Рафал Маклер. Це лише підтверджує, що вона відповідає інтересам Росії, яка намагається розсварити українців та поляків.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок.

До слова, Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Згодом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 13 лютого, на кордоні України та Польщі через протести польських фермерів заблоковано п’ять пунктів пропуску, а в чергах стоять понад тисячу вантажівок