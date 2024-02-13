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Польща відкрила справу через мітингувальників, які висипали українське зерно

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща відкрила справу через мітингувальників, які висипали українське зерно
Протестувальники зупинили три українські вантажівки та висипали зерно на дорогу
фото: farmer.pl

Зловмисники можуть отримати п’ять років позбавлення волі

У Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно перед переїздом у Дорогуську, передає TVN24. Справу відкрила окружна прокуратура Хелма.

«Розслідування розпочато за двома напрямками – це знищення майна та порушення митної безпеки. У справі тривають процесуальні дії. Ми опитуємо свідків, забезпечуємо моніторинг і документування цих трьох транспортів», – зазначила речниця окружної прокуратури в Люблін Агнешка Кепка.

Вказано, що за відповідні порушення передбачено п’ять років позбавлення волі.

Нещодавно польські фермери на пункті пропуску «Яготин-Дорогуськ» висипали зерно з вантажівок, які прямувала з нашої країни. У Центрі протидії дезінформації при РНБО встановили, що організатором цієї провокації є Рафал Маклер. Це лише підтверджує, що вона відповідає інтересам Росії, яка намагається розсварити українців та поляків. 

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ» польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок.

До слова, Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засуджує навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

Згодом міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський перепросив у України за інцидент з розсипаним зерном.

Як повідомлялося, станом на ранок вівторка, 13 лютого, на кордоні України та Польщі через протести польських фермерів заблоковано п’ять пунктів пропуску, а в чергах стоять понад тисячу вантажівок

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Теги: Польша протест зерно фермер прокуратура

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