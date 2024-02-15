У Польщі триває масштабний страйк фермерів (фото, відео)

Метою протестів стала нормалізація торгівлі з Україною та протидія впровадженню європейської політики «Зеленої угоди»

У четвер, 15 лютого, кілька сотень тракторів в'їхали в центр Вроцлава. Ускладнено рух транспорту. Вулиця Відок, де розташоване представництво Європейської комісії, перекрита для руху транспорту. Про це повідомляє wroclaw.pl.

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Страйк фермерів розпочався у п'ятницю 9 лютого і, як очікується, триватиме до 19 лютого. Протягом кількох днів протестувальники перекривали смуги руху на під'їзних шляхах до Вроцлава, в тому числі на проспекті Собеського.

На самому початку демонстрації виникли заворушення. Деякі учасники запалили фаєри, було чути звук петард. Будівлю представництва Єврокомісії закидали яйцями.

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Хоча організатор демонстрації майже відразу після її початку оголосив про розпуск зібрання, фермери так і не розійшлися.

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фото: wroclaw.pl

Протест планували до 17:00, тож обмеження в центрі міста триватимуть до цього часу.

Як сказав вранці Давід Кухарек, протестуючий фермер з ґміни Добромеж, який приїхав до Вроцлава, «протести поки що не мали такого ефекту, щоб хтось захотів з нами розмовляти».

Нагадаємо, польські фермери не хочуть імплементації «Зеленої угоди» (Green Deal), імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

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«Наше терпіння увірвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти», – йдеться у заяві Незалежної самоврядної профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність» (NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność).

«Зелена угода» – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого: обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії «від ферми до столу», яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.

Як повідомлялося, українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Також дії польських мітингарів 11 лютого обурили українців: вони висипали зерно з українських вантажівок на кордоні. Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками.