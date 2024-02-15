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У Польщі триває масштабний страйк фермерів (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Польщі триває масштабний страйк фермерів (фото, відео)
Протест у центрі Вроцлава триватиме попередньо до 17:00
фото: wroclaw.pl

Метою протестів стала нормалізація торгівлі з Україною та протидія впровадженню європейської політики «Зеленої угоди»

У четвер, 15 лютого, кілька сотень тракторів в'їхали в центр Вроцлава. Ускладнено рух транспорту. Вулиця Відок, де розташоване представництво Європейської комісії, перекрита для руху транспорту. Про це повідомляє wroclaw.pl.

Страйк фермерів розпочався у п'ятницю 9 лютого і, як очікується, триватиме до 19 лютого. Протягом кількох днів протестувальники перекривали смуги руху на під'їзних шляхах до Вроцлава, в тому числі на проспекті Собеського.

На самому початку демонстрації виникли заворушення. Деякі учасники запалили фаєри, було чути звук петард. Будівлю представництва Єврокомісії закидали яйцями.

Хоча організатор демонстрації майже відразу після її початку оголосив про розпуск зібрання, фермери так і не розійшлися.

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фото: wroclaw.pl

Протест планували до 17:00, тож обмеження в центрі міста триватимуть до цього часу.   

Як сказав вранці Давід Кухарек, протестуючий фермер з ґміни Добромеж, який приїхав до Вроцлава, «протести поки що не мали такого ефекту, щоб хтось захотів з нами розмовляти».

Нагадаємо, польські фермери не хочуть імплементації «Зеленої угоди» (Green Deal), імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва. 

«Наше терпіння увірвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти», – йдеться у заяві Незалежної самоврядної профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність» (NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność).

«Зелена угода» – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого: обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії «від ферми до столу», яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.

Як повідомлялося, українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Також дії польських мітингарів 11 лютого обурили українців: вони висипали зерно з українських вантажівок на кордоні. Міністерство аграрної політики та продовольства України рішуче засудило навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками.

Читайте також: Польща відкрила справу через мітингувальників, які висипали українське зерно
Теги: Польща протест фермер фермерський протест зерно

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