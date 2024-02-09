Польща має нервувати? Головний висновок після інтерв'ю Путіна

Такер Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної війни

Глядачі інтерв'ю звернули увагу на один фрагмент з інтервʼю і зараз активно його поширюють

Змусив себе подивитись усі дві години інтервʼю Такера Карлсона з Путіним. Дуже не хотів, але така робота. Отже Такер казав, що поїхав в Москву дізнатись, чому ж насправді Росія напала на Україну. Ось двогодинна відповідь Путіна в одному абзаці:

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«Україна – штучно створена країна, вона завжди належала Росії. Українців не існує, це один народ з росіянами. Але в 2014 році вони організували переворот і захотіли бути незалежними, тому зараз нам потрібно їх денацифікувати».

Все. Якщо ви хотіли переглянути запис – подивіться щось цікавіше, нічого нового ви не дізнаєтесь. По суті, все інтервʼю – це звернення Путіна 24 лютого 2022 року, тільки дві години і у форматі питання-відповідь, плюс історичні пасажі про Київську Русь. Інколи розмова переривалась улесливим сміхом Карлсона і запитаннями типу «що для вас означає бути православним християнином».

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Втім, прихильники Такера звернули увагу на один фрагмент з інтервʼю і зараз активно його поширюють. В ньому Путін говорить, що не збирається нападати на Польщу та Латвію, бо нащо Росії взагалі на них нападати? Це поширюють, мовляв «Дивіться, він же ж прямо каже, що не буде ні на кого нападати! Припиніть лякати війною Росії з НАТО!»

Дійсно. Ну якщо Путін обіцяє не нападати...

Це так, спостереження щодо того, які тези дехто може просувати найближчим часом, закликаючи до припинення підтримки України. Більше писати про саме інтервʼю не буду, бо воно того не варте.