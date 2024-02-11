Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні

Учасники акції протесту зупинили три українські вантажівки та висипали зерно на дорогу

Поліція проводить розслідування та встановлює особи людей, які висипали зерно

11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок. Про це повідомляє RMF24.

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Відомо, що учасники акції протесту зупинили три українські вантажівки та висипали зерно на дорогу. Це сталося орієнтовно об 11:30 на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську.

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«Три вантажівки, за кермом яких були громадяни України, в’їхали до Польщі після митних процедур. Учасники протесту не дали їм їхати далі та в певний момент відкрили напівпричепи, внаслідок чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії після цього поїхали назад в Україну», – повідомила представниця поліції Хелма Єва Чиж.

Вона додала, що силового протистояння під час цих подій не було, а поліція з'ясовує подробиці справи.

«Ми проводимо розслідування, встановлюємо особи людей, які брали у цьому участь, і опитуємо свідків», – додала Єва Чиж, зазначивши, що далі зібрані дані передадуть до прокуратури для правової оцінки.

Нагадаємо, завтра, 12 лютого, польські фермери планують заблокувати рух вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

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Як повідомлялося, 9 лютого о 10:00 мав розпочатися страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині».

Нагадаємо, що вчора рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» було відновлено.

До слова, днями угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.