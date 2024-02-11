Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні
Поліція проводить розслідування та встановлює особи людей, які висипали зерно
11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок. Про це повідомляє RMF24.
Відомо, що учасники акції протесту зупинили три українські вантажівки та висипали зерно на дорогу. Це сталося орієнтовно об 11:30 на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську.
«Три вантажівки, за кермом яких були громадяни України, в’їхали до Польщі після митних процедур. Учасники протесту не дали їм їхати далі та в певний момент відкрили напівпричепи, внаслідок чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії після цього поїхали назад в Україну», – повідомила представниця поліції Хелма Єва Чиж.
Вона додала, що силового протистояння під час цих подій не було, а поліція з'ясовує подробиці справи.
«Ми проводимо розслідування, встановлюємо особи людей, які брали у цьому участь, і опитуємо свідків», – додала Єва Чиж, зазначивши, що далі зібрані дані передадуть до прокуратури для правової оцінки.
Нагадаємо, завтра, 12 лютого, польські фермери планують заблокувати рух вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
Як повідомлялося, 9 лютого о 10:00 мав розпочатися страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині».
Нагадаємо, що вчора рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» було відновлено.
До слова, днями угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік.
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