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Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні
Учасники акції протесту зупинили три українські вантажівки та висипали зерно на дорогу
фото: farmer.pl

Поліція проводить розслідування та встановлює особи людей, які висипали зерно

11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок. Про це повідомляє RMF24.

Відомо, що учасники акції протесту зупинили три українські вантажівки та висипали зерно на дорогу. Це сталося орієнтовно об 11:30 на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську.

«Три вантажівки, за кермом яких були громадяни України, в’їхали до Польщі після митних процедур. Учасники протесту не дали їм їхати далі та в певний момент відкрили напівпричепи, внаслідок чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії після цього поїхали назад в Україну», – повідомила представниця поліції Хелма Єва Чиж. 

Вона додала, що силового протистояння під час цих подій не було, а поліція з'ясовує подробиці справи.

Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок на кордоні фото 1
фото: farmer.pl

«Ми проводимо розслідування, встановлюємо особи людей, які брали у цьому участь, і опитуємо свідків», – додала Єва Чиж, зазначивши, що далі зібрані дані передадуть до прокуратури для правової оцінки.

Нагадаємо, завтра, 12 лютого, польські фермери планують заблокувати рух вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. 

Як повідомлялося, 9 лютого о 10:00 мав розпочатися страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині».

Нагадаємо, що вчора рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика» було відновлено

До слова, днями угорські фермери влаштували протест біля КПП «Захонь» на кордоні з Україною, виступаючи проти рішення Єврокомісії про продовження безмитного ввезення української продукції ще на рік. 

Теги: Польща поліція розслідування зерно вантажівки

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