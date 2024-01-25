Мобілізація ухилянтів за кордоном: які країни вже відмовились від видачі українців

У країнах ЄС заявили, що не дозволять змушували людей проходити службу проти їхньої волі

Наразі жодних законних способів повернути українців додому немає

В Україні на тлі намірів посилити мобілізацію обговорюється питання повернення військовозобов'язаних чоловіків до країни. Жодних способів примусово повернути українців додому немає, незалежно від того, законно вони виїхали чи нелегально, а деякі країни прямо заявили, що не будуть віддавати громадян України.

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В Австрії, де проживає 14 тис придатних до військової служби українців, заявили, що ніколи не стали б видавати Україні чоловіків призовного віку, які приїхали після початку повномасштабної війни. У МВС країни підкреслили, що «це було б масовим зазіханням на нашу державність».

У Німеччині, за інформацією ЗМІ, мешкає майже 200 тис українських чоловіків мобілізаційного віку, але країна видавати їх не має наміру. «Не буде такого, щоб ми змушували людей проходити військову службу чи призов проти їхньої волі. Я не можу уявити, оскільки наша Конституція передбачає, що громадяни Німеччини не зобов'язані служити в збройних силах проти своєї волі. Отже, ми не можемо примусити до цього людей з інших країн», – заявив міністр юстиції країни.

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Угорщина теж категорично проти екстрадиції чоловіків з України: прем'єр-міністр заявив, що всі біженці з України перебувають «в безпеці».

Міністр закордонних справ Чехії зазначив, що наразі немає механізмів (і вони не відповідали б міжнародному праву), щоб повернути Україні громадян призовного віку для мобілізації. У країні зараз перебуває приблизно 200 тис українських чоловіків із різними видами віз.

В Естонії спочатку заявили, що могли б допомогти Україні з мобілізацією громадян, якби між державами була б відповідна угода. «Ми із задоволенням готові укласти такий договір та допомогти Україні», – сказав глава МВС Лаурі Ляєнеметс, додавши, що в країні близько 7,5 тис українців призовного віку.

Але пізніше Ляєнеметс заявив, що його слова «були спотворені», а Естонія не має на меті «гнати українських чоловіків на фронт». Крапку у цьому питанні поставила прем'єрка Кая Каллас, яка підтвердила, що висилати в Україну чоловіків не будуть.

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У Сеймі Польщі заявили, що не мають наміру депортувати військовозобов'язаних українців, але готові «створити умови, щоб вони самі повернулися на батьківщину».

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Як відомо, що Кабінет міністрів України відкликав з Верховної Ради свій законопроєкт про мобілізацію. Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру 400-500 тис. мобілізованих уряду не подавало.