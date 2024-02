Кулеба відреагував на висипане польськими мітингарями українське зерно

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дії польських протестувальників, які висипали зерно з українських вантажівок, неприпустимими. Про це він написав у мережі Х.

«Псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим. Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці доводиться, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час», – йдеться в повідомленні.

The spoiling of Ukrainian grain on the Polish border is unacceptable. Any farmer should know how much hard work it takes to produce grain, especially during wartime. For the sake of friendly Ukrainian-Polish relations, the perpetrators of this provocation must be held to account.