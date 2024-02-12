Кулеба відреагував на висипане польськими мітингарями українське зерно

Український дипломат засудив дії польських мітингарів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дії польських протестувальників, які висипали зерно з українських вантажівок, неприпустимими. Про це він написав у мережі Х.

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«Псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим. Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці доводиться, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час», – йдеться в повідомленні.

The spoiling of Ukrainian grain on the Polish border is unacceptable. Any farmer should know how much hard work it takes to produce grain, especially during wartime. For the sake of friendly Ukrainian-Polish relations, the perpetrators of this provocation must be held to account. Будь ласка, читайте текст після реклами February 12, 2024

Очільник МЗС наголосив, що заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок.

«Три вантажівки, за кермом яких були громадяни України, в’їхали до Польщі після митних процедур. Учасники протесту не дали їм їхати далі та в певний момент відкрили напівпричепи, внаслідок чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії після цього поїхали назад в Україну», – повідомила представниця поліції Хелма Єва Чиж.

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Силового протистояння під час цих подій не було, а поліція з'ясовує подробиці справи.

До слова, сьогодні, 12 лютого, польські фермери заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною, а також продовжили протест і на пункті пропуску «Медика-Шегині».