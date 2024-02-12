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Кулеба відреагував на висипане польськими мітингарями українське зерно

Христина Петренко
glavcom.ua
Кулеба відреагував на висипане польськими мітингарями українське зерно
Розсипане польськими мітингарями українське зерно
скріншот з відео

Український дипломат засудив дії польських мітингарів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав дії польських протестувальників, які висипали зерно з українських вантажівок, неприпустимими. Про це він написав у мережі Х.

«Псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим. Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці доводиться, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час», – йдеться в повідомленні.

Очільник МЗС наголосив, що заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин – Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали зерно з кількох українських вантажівок. 

«Три вантажівки, за кермом яких були громадяни України, в’їхали до Польщі після митних процедур. Учасники протесту не дали їм їхати далі та в певний момент відкрили напівпричепи, внаслідок чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії після цього поїхали назад в Україну», – повідомила представниця поліції Хелма Єва Чиж.

Силового протистояння під час цих подій не було, а поліція з'ясовує подробиці справи.

До слова, сьогодні, 12 лютого, польські фермери заблокували ще два пункти пропуску на кордоні з Україною, а також продовжили протест і на пункті пропуску «Медика-Шегині».

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Теги: фермерський протест Дмитро Кулеба протест зерно вантажівки

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