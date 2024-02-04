Польща анонсувала посилені перевірки на кордоні з Україною

У Польщі відбуваються посилені перевіркі сільгосптоварів, які ввозяться з України

Варшава побоюється, що надмірний імпорт товарів із України, які не відповідають вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства

Польський уряд анонсував посилення контролю й перевірок на кордоні з Україною. Про це повідомило міністерство сільського господарства та сільського розвитку Польщі у соцмережі X (Twitter).

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Очільник відомства Чеслав Секерський провів перевірки на пункті пропуску «Медика», а перед цим відвідав КПП «Корчова» на кордоні з Україною.

«Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства», – йдеться в повідомленні міністерства.

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Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак теж другий день поспіль інспектує прикордонні пункти. Так, сьогодні він відвідав КПП «Ягодин-Дорогуськ», а вчора побував у Грубешуві. Він запевнив, що стежить за перевірками сільгосптоварів, які ввозяться з України.

Також заступник міністра опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.

Zapleśniałe maliny cofnięte na Ukrainę.



Po takich malinach może być jeden wniosek: embargo na ukraińskie maliny mrożone, których do Polski w 2023 roku przyjechało ponad 60 tysięcy ton. pic.twitter.com/smqP7953C5 — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) February 4, 2024

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«Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн», – підписав фото Колодзєйчак.

Нагадаємо, що польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і пообіцяли 17 січня призупинити свій протест. Черги з вантажівок на польсько-українському кордоні мали зникнути протягом наступних кількох днів. Однак згодом польські фермери знову анонсували масштабний протест через погіршення ситуації в галузі і напливу агроімпорту з України.

Перед цим польські перевізники завершили блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

До слова, Європейська комісія виділила 230 млн євро допомоги для польських фермерів, щоб відшкодувати їхні збитки, які завдало вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог було – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.