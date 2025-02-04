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Зеленський розповів, яку допомогу повинна отримати Україна на шляху до вступу в НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський розповів, яку допомогу повинна отримати Україна на шляху до вступу в НАТО
Як наголосив президент, Захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії, однак вони не можуть зупинити російські ядерні ракети
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Глава держави вважає, що вступ України в НАТО може затягнутись «на роки чи десятиліття»

У разі небажання США допомагати Україні вступити в НАТО треба надати їй ядерну зброю. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю британському журналісту Пірсу Моргану.

За словами президента, вступ України в НАТО може затягнутись «на роки чи десятиліття». Водночас президент поставив під сумнів те, що Захід весь цей час буде захищати нашу країну.

«Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю», – додав Зеленський.

Як наголосив очільник нашої країни, Захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії, однак вони не можуть зупинити російські ядерні ракети.

«Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні», – каже він.

Президент України підкреслив, якщо напад Росії пояснювався страхом членства України в НАТО, то якщо країна не буде в Альянсі – Путін має повністю відступити.

«Він (Путін – «Главком») напав, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Добре, ми не члени НАТО. Забирайся геть з нашої землі», – каже глава України.

Нагадаємо, українська влада узгоджує конкретні дати візиту американських посадовців до України.

Як відомо, британський журналіст та телеведучий анонсував інтерв'ю із президентом Володимиром Зеленським. Розмова вийде після опублікованого Морганом інтерв'ю з американським пропагандистом Такером Карлсоном, який зробив низку скандальних заяв щодо України і самого президента Володимира Зеленського.

Зокрема, Карлсон під час спілкування з Морганом назвав Зеленського «диктатором». Свою думку він підкріпив тим, що український президент нібито є «нелегітимним» через відсутність виборів в Україні. 

Пірс Морган, своєю чергою, у тому інтерв'ю висловив переконання, що Росія збереже за собою більшу частину зайнятих земель «на території колишньої України». Британець переконаний, що Трамп зможе досягти угоди та сподівається, що її буде укладено «найближчим часом».

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Теги: Володимир Зеленський ядерна зброя президент путін росія

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