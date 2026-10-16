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Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру
Зеленський наголосив, що стійкість України стримує подальшу ескалацію з боку Росії
фото: Офіс президента України

Президент наголосив, що Росія прагне не лише захопити Донбас, а й знищити Україну як незалежну державу

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливий вихід українських військ із Донбасу заради припинення війни. За його словами, питання полягає не просто у відмові від територій, а в самому існуванні України як держави. Він наголосив, що Росія прагне знищити українську державність, а не лише встановити контроль над Донбасом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг президента.

«Питання вже не просто у виході з Донбасу – це питання існування нашої держави», – заявив Зеленський.

Президент нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити Київ. На його думку, це свідчить про те, що цілі Москви не обмежуються окремими українськими територіями.

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Глава держави також звернув увагу на дії Росії щодо європейських країн. За його словами, Москва перевіряє реакцію Європи, зокрема порушуючи повітряний простір інших держав за допомогою безпілотників.

Зеленський наголосив, що стійкість України стримує подальшу ескалацію з боку Росії. Він застеріг, що послаблення української оборони може мати наслідки не лише для України.

«Поки Україна стоїть, менше ескалації буде з Росії. Ми стоїмо, інакше нас знищать», – сказав президент.

Таким чином, Зеленський дав зрозуміти, що можливий відхід українських військ із Донбасу не можна розглядати лише як територіальну поступку заради миру. За його словами, це питання безпосередньо пов’язане з безпекою та майбутнім української держави.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський після саміту Європейського Союзу в Брюсселі провів брифінг, під час якого прокоментував оборонну допомогу партнерів, ситуацію з постачанням ракет для систем Patriot, обмеження роботи Starlink та перспективи використання заморожених російських активів.

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Теги: Донбас війна путін Володимир Зеленський переговори

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