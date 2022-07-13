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    Окупанти за час війни вбили 349 українських дітей

    В Україні жертвами повномасштабної збройної агресії РФ стало понад тисяча дітей - Окупанти за час війни вбили 349 українських дітей
    В Україні жертвами повномасштабної збройної агресії РФ стало понад тисяча дітей
    фото з відкритих джерел

    Найбільше малюків постраждало на Донеччині

    Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 349 дітей, понад 650 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    «Станом на ранок 13 липня 2022 року більше тисячі дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 349 дітей загинуло та понад 652 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 352, Харківській – 190, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що ці цифри неостаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

    Так, під час проведення аварійно-рятувальних робіт в м. Часів Яр Донецької області після обстрілів, які 9 липня були здійснені військовими РФ, виявлено тіло 9-річного хлопчика.

    12 липня в м. Сіверськ Донецької області внаслідок обстрілів поранено двоє хлопчиків 2 та 17 років. Дворічна дитина в тяжкому стані.

    В Офісі генпрокурора також додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2126 закладів освіти, з них 216 зруйновано повністю.

    Нагадаємо, окупанти щодня завдають ударів по мирних містах України, житлових квартах та цивільній інфраструктурі. Росія цілеспрямовано вбиває мирне населення.

    Як відомо, окупанти масовано накривають вогнем Донеччину – Генштаб.

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    Теги: росія окупанти діти війна Офіс Генерального прокурора бомбардування Україна робота окупація #stoprussia
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    Окупанти за час війни вбили 349 українських дітей