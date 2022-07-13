Як удари ЗСУ по ворожих складах впливають на війну. Оприлюднено дві карти

Кількість обстрілів суттєво скоротилася

Удари українських бійців по складах окупантів позитивно впливають на перебіг бойових дій. Відповідні карти опублікував Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

«Зліва карта обстрілів за 8 липня, праворуч – після знищення російських складів вже станом на 12 липня. Кількість обстрілів скоротилася суттєво. Сподіваємось тенденція продовжиться», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 липня стало відомо, що у Новій Каховці на Херсонщині українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських загарбників. Внаслідок детонації складів росіяни втратили особовий склад і понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.

До слова, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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