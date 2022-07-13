В одній із областей активізувалися ворожі ДРГ

Росія проводить розвідку на Луганщині

У Луганській області майже щодня Збройні сили знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Ворожі ДРГ знешкоджуємо майже щодня, у Луганську поменшало складів із боєприпасами. Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що окупанти намагаються просунутися не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку. Також не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.

Раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках, на території Республіки Білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил Російської Федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.

Нагадаємо, що на Луганщині авіацією ворог намагається витиснути українських захисників, а тим часом в Лисичанську «зникає» комунальна техніка.

До слова, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.