  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. В одній із областей активізувалися ворожі ДРГ
рус
    Події в Україні

    В одній із областей активізувалися ворожі ДРГ

    Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів - В одній із областей активізувалися ворожі ДРГ
    Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів
    фото ілюстративне

    Росія проводить розвідку на Луганщині

    У Луганській області майже щодня Збройні сили знешкоджують ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Ворожі ДРГ знешкоджуємо майже щодня, у Луганську поменшало складів із боєприпасами. Посилення диверсійних розвідувальних заходів обумовлюється нестачею боєприпасів», – йдеться в повідомленні.

    Гайдай зазначив, що окупанти намагаються просунутися не тільки з боку Лисичанська та Попасної, а й з Ізюмського напрямку. Також не припиняється авіаційний та артилерійський тиск ворога в районах адміністративних меж областей. Зокрема, по Верхньокам’янському та Білогорівці.

    Раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках, на території Республіки Білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил Російської Федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.

    Нагадаємо, що на Луганщині авіацією ворог намагається витиснути українських захисників, а тим часом в Лисичанську «зникає» комунальна техніка.

    До слова, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

    Читайте також інтерв’ю: Голова Запорізької ОДА: Вихід один – звільнення територій. Інакше вони нарізатимуть нас, як салямі
    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В одній із областей активізувалися ворожі ДРГ